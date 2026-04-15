Tigres buscará avanzar a semis de la Conca esta noche en Seattle

El triunfo y el empate por cualquier marcador le darán el pase automático a la fase de semifinales en la Copa de Campeones de la Concacaf a los de la ‘U’; incluso la derrota por 1-0. Si los de la UANL pierden 2-0, el duelo se iría a tiempos extras.

Pero, si los ‘Rave Green’ se imponen sobre los felinos por 3-0, 4-0, 5-0 o más, serían quienes avanzarían; incluso clasificarían con el 4-1 o 5-2 a su favor.

Un duelo ‘de poder a poder’ es el que se vivirá esta noche en la Unión Americana, donde disputarán Tigres y Seattle Sounders el juego de vuelta de la fase de cuartos de final. Y será en punto de las 9:30 de la noche cuando el Lumen Field de la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, sirva de escenario para esta batalla.

Con una ventaja que favorece 2-0 a los de Guido Hernán Pizarro Demestri, quienes el pasado miércoles se alzaron con la victoria de 2-0 sobre los comandados por el estadounidense Brian Schmetzer. Los de la ‘U’ buscarán ampliar el ‘score’ y evitar caer en excesos de confianza.

Esta noche saltarán los equipos al rectángulo verde del coso ubicado en el 800 Occidental de la Ave. S en la citada ciudad, para sostener su batalla deportiva. Los de la MLS (Major League Soccer) lo harán en color verde, mientras que el representativo de la Liga MX vestirá en azul.

Para este partido, quien se encargará de impartir la justicia en este partido será el salvadoreño Ismael Alexander Cornejo Meléndez, quien fungirá como juez central en esta contienda.





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