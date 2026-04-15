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Esto es lo que Rayados necesita para clasificar a Liguilla

El cuadro 'albiazul' necesita ganar sus tres partidos restantes y esperar combinaciones de resultados de clubes como León, Tijuana, Juárez y Necaxa

  • 15
  • Abril
    2026

La temporada de Rayados está en un punto crítico, pues a falta de tres jornadas, el conjunto dirigido por Nico Sánchez se encuentra en el puesto 13, a cuatro puntos de zona de Liguilla, y su clasificación ya no depende únicamente de ellos.

Y es que, tras empatar sin goles en la Jornada 14 contra Atlas, su camino a la fiesta grande se complicó aún más, haciendo que su margen de error sea prácticamente inexistente.

Sin embargo, matemáticamente hablando, "La Pandilla" aún tiene posibilidades de acceder al "segundo torneo" de la Liga MX y aquí te decimos qué necesita.

¿Qué necesita Rayados para colarse a Liguilla?

A falta de tres jornadas para que se acabe la temporada regular, el cuadro albiazul está obligado a ganar sus últimos tres encuentros, lo que le permitiría alcanzar un máximo de 24 unidades. Pero su calendario no es sencillo, pues enfrentará a Pachuca, Puebla y Santos Laguna, club que, aunque ya eliminado, siempre le ha sacado buenos juegos al Monterrey.

Además de ganar cada encuentro, necesita la espera de los resultados de clubes como León, Tijuana, Juárez y Necaxa, que también aspiran a un lugar en la Liguilla y que se encuentran actualmente por encima de Rayados.

Por lo que, teniendo en cuenta esto, una combinación de resultados adversos para estos equipos sería clave para mantener vivas las aspiraciones de Monterrey.

A todo esto se suma la importancia de la diferencia de goles, donde Monterrey registra 19 tantos a favor y 17 en contra, un factor que podría inclinar la balanza en caso de empates en puntos.

Con todo esto, hay dos cosas claras: el margen es mínimo, pero mientras haya posibilidades matemáticas, Rayados seguirá en la lucha.


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