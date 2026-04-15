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Toluca exhibe al Galaxy y avanza a semifinales con goleada

El equipo dirigido por Antonio Mohamed llega a la antesala de la final con paso firme, perfilándose como uno de los contendientes más sólidos al título

  • 15
  • Abril
    2026

El Toluca dejó claro su poderío en la Copa de Campeones de la Concacaf al imponerse con autoridad 0-3 al LA Galaxy, resultado con el que selló su clasificación a las semifinales con un contundente 7-2 global.

El conjunto escarlata no solo defendió su ventaja de la ida, sino que dominó de principio a fin en territorio estadounidense, anulando cualquier intento de reacción del equipo angelino.

Gol tempranero de Gallardo cambia el panorama

La eliminatoria se inclinó desde los primeros minutos. Al 10’, Jesús Gallardo abrió el marcador con un disparo preciso al ángulo derecho, un gol que terminó por enfriar el intento de remontada del Galaxy.

Minutos más tarde, Toluca estuvo cerca de ampliar la ventaja al 34’, cuando el propio Gallardo mandó el balón al fondo de la red, aunque la acción fue invalidada por fuera de juego.

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Paulinho sentencia con doblete en el complemento

En la segunda mitad, el equipo mexicano terminó por liquidar la serie con la aparición de Paulinho, quien aprovechó los espacios en la zaga rival.

El portugués marcó el 0-2 al 58’, tras capitalizar la falta de marca dentro del área, y sentenció el encuentro al 64’ con una definición en el mano a mano frente al arquero.

Con este doblete, el delantero se posiciona como uno de los referentes ofensivos del torneo y pieza clave en el avance de los Diablos Rojos.

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Galaxy, sin reacción y superado en todas las líneas

El LA Galaxy, obligado a remontar tras el 4-2 de la ida, nunca encontró respuestas. Sus figuras, como Marco Reus y Gabriel Pec, pasaron desapercibidas durante gran parte del encuentro.

La oportunidad más clara llegó al inicio del segundo tiempo, cuando Pec no logró concretar una jugada frente al arco tras un servicio de Julián Aude, desperdiciando el momento clave para meterse en el partido.

La falta de contundencia y los errores defensivos terminaron por sepultar cualquier aspiración del conjunto angelino.

Toluca avanza con autoridad y ya tiene rival

Con el control total del partido y la ventaja global, Toluca manejó los tiempos con inteligencia y confirmó su superioridad en la serie.

Tras este resultado, los Diablos Rojos avanzan a las semifinales, donde se medirán ante Los Angeles FC, en una serie que enfrentará nuevamente a un club mexicano contra uno de la MLS.

El equipo dirigido por Antonio Mohamed llega a la antesala de la final con paso firme, perfilándose como uno de los contendientes más sólidos al título.


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