Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
tigres_femenil_2026_vs_atlas_ebaa97c4e8
Deportes

Tigres Femenil se mantiene como líder tras vencer al Atlas

La actuación defensiva y el orden mostrado por las felinas en los últimos minutos fueron fundamentales para conservar el resultado

  • 25
  • Enero
    2026

Tigres Femenil consiguió una victoria clave al imponerse 3-1 a Atlas Femenil en partido correspondiente a la Jornada 5 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, disputado en el Estadio Universitario. El conjunto regiomontano mostró capacidad de reacción y contundencia en la segunda mitad para quedarse con los tres puntos ante su afición.

Atlas Femenil sorprendió en el arranque del partido

El encuentro inició con intensidad y fue el equipo visitante el que tomó ventaja en el marcador. Atlas Femenil logró abrir el marcador tras una jugada a balón parado que fue bien aprovechada por Karen Flores, quien remató dentro del área para vencer a la guardameta local y adelantar a las rojinegras.

Durante los primeros minutos, el conjunto tapatío logró incomodar a Tigres con orden defensivo y salidas rápidas, obligando a las felinas a replantear su estrategia y asumir mayor protagonismo en el medio campo.

Thembi Kgatlana igualó antes del descanso

La respuesta de Tigres Femenil llegó antes del medio tiempo. La sudafricana Thembi Kgatlana apareció en el área rival para definir con precisión y marcar el empate, resultado de una jugada bien trabajada que permitió a las universitarias recuperar el control del partido.

El gol del empate fue determinante para el desarrollo del encuentro, ya que permitió a Tigres irse al descanso con mayor confianza y con un dominio territorial más claro.

Diana Ordóñez y Jheniffer Cordinali sellaron la remontada

Para la segunda mitad, Tigres Femenil incrementó la presión y se adueñó del ritmo del juego. El dominio se reflejó en el marcador cuando Diana Ordóñez anotó el 2-1, tras una acción colectiva que desarticuló a la defensa rojinegra.

Minutos más tarde, Jheniffer Cordinali amplió la ventaja con el 3-1 definitivo, luego de recibir un servicio preciso de Myra Delgadillo. La anotación terminó por inclinar el partido a favor del conjunto local y aseguró la victoria en casa.

Atlas Femenil intentó reaccionar en los minutos finales y tuvo una oportunidad clara desde el punto penal. Sin embargo, la arquera Itzel González se convirtió en figura al detener el disparo y mantener la ventaja para Tigres, evitando que el encuentro se apretara en el cierre.

La actuación defensiva y el orden mostrado por las felinas en los últimos minutos fueron fundamentales para conservar el resultado.

Tigres Femenil se mantiene en la parte alta de la Clausura 2026

Con este resultado, Tigres Femenil sumó tres puntos importantes y se mantienen como líderes absolutas del Clausura 2026, confirmando su condición de equipo protagonista en la Liga MX Femenil bajo la dirección técnica de Pedro Martínez Losa.

El conjunto regiomontano continúa mostrando equilibrio entre ofensiva y defensa, además de una plantilla con variantes que le permiten resolver partidos incluso en escenarios adversos.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

sultanes_femenil_pierde_contra_algodoneras_2053a9bb24
Sultanes Femenil sufre derrota ante Algodoneras de Unión Laguna
Emma_Watson_Tigres_f82407ab21
¿Traerá magia? Tigres Femenil ficha a Emma Watson
Mike_Mc_Carthy_8d05000fb8
Confirma Steelers que Mike McCarthy será el sucesor de Tomlin
publicidad

Últimas Noticias

ervgqa_3066d12cd1
Seguridad coordinada, reto principal rumbo al Mundial 2026
refuerzan_protocolos_tormenta_invernal_mexico_fa6041b06f
Refuerzan protocolos por tercera temporada invernal en México
EH_UNA_FOTO_2026_01_25_T083552_772_034cbe4f5a
Retira Prepa Tec 1.3 toneladas de residuos de Río Santa Catarina
publicidad

Más Vistas

clausuran_humedal_71c05f0a30
Clausuran camino ecocida de humedales de Zuazua
IMG_1623_79c30af01d
Identifican a hombre fallecido tras volcadura en Santiago
carretera_1c977e277d
Rescatará Federación carreteras de Tamaulipas
publicidad
×