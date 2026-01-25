Tigres Femenil se mantiene como líder tras vencer al Atlas

Tigres Femenil consiguió una victoria clave al imponerse 3-1 a Atlas Femenil en partido correspondiente a la Jornada 5 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, disputado en el Estadio Universitario. El conjunto regiomontano mostró capacidad de reacción y contundencia en la segunda mitad para quedarse con los tres puntos ante su afición.

Atlas Femenil sorprendió en el arranque del partido

El encuentro inició con intensidad y fue el equipo visitante el que tomó ventaja en el marcador. Atlas Femenil logró abrir el marcador tras una jugada a balón parado que fue bien aprovechada por Karen Flores, quien remató dentro del área para vencer a la guardameta local y adelantar a las rojinegras.

Durante los primeros minutos, el conjunto tapatío logró incomodar a Tigres con orden defensivo y salidas rápidas, obligando a las felinas a replantear su estrategia y asumir mayor protagonismo en el medio campo.

Thembi Kgatlana igualó antes del descanso

La respuesta de Tigres Femenil llegó antes del medio tiempo. La sudafricana Thembi Kgatlana apareció en el área rival para definir con precisión y marcar el empate, resultado de una jugada bien trabajada que permitió a las universitarias recuperar el control del partido.

Así el del empate cortesía de @Kgatlanathe1st.https://t.co/EZpchi78aO — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) January 25, 2026

El gol del empate fue determinante para el desarrollo del encuentro, ya que permitió a Tigres irse al descanso con mayor confianza y con un dominio territorial más claro.

Diana Ordóñez y Jheniffer Cordinali sellaron la remontada

Para la segunda mitad, Tigres Femenil incrementó la presión y se adueñó del ritmo del juego. El dominio se reflejó en el marcador cuando Diana Ordóñez anotó el 2-1, tras una acción colectiva que desarticuló a la defensa rojinegra.

Qué jugada y qué pedazo de definición de @diana0rdonez. 🤯 https://t.co/BefiIdjjQv — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) January 25, 2026

Minutos más tarde, Jheniffer Cordinali amplió la ventaja con el 3-1 definitivo, luego de recibir un servicio preciso de Myra Delgadillo. La anotación terminó por inclinar el partido a favor del conjunto local y aseguró la victoria en casa.

Y así se suma @JCordinali9 al marcador. https://t.co/WEHmveefP2 — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) January 25, 2026

Atlas Femenil intentó reaccionar en los minutos finales y tuvo una oportunidad clara desde el punto penal. Sin embargo, la arquera Itzel González se convirtió en figura al detener el disparo y mantener la ventaja para Tigres, evitando que el encuentro se apretara en el cierre.

La actuación defensiva y el orden mostrado por las felinas en los últimos minutos fueron fundamentales para conservar el resultado.

Tigres Femenil se mantiene en la parte alta de la Clausura 2026

Con este resultado, Tigres Femenil sumó tres puntos importantes y se mantienen como líderes absolutas del Clausura 2026, confirmando su condición de equipo protagonista en la Liga MX Femenil bajo la dirección técnica de Pedro Martínez Losa.

El conjunto regiomontano continúa mostrando equilibrio entre ofensiva y defensa, además de una plantilla con variantes que le permiten resolver partidos incluso en escenarios adversos.

