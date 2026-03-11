Evacúan a 1,055 mexicanos de Medio Oriente ante conflicto bélico

El gobierno de México informó que 1,055 connacionales han sido evacuados de distintos países de Medio Oriente debido al aumento de la tensión militar en la región, informó este miércoles la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

De acuerdo con la cancillería, los connacionales evacuados incluyen residentes y turistas que se encontraban en países donde el conflicto bélico ha provocado riesgos de seguridad y complicaciones en el transporte aéreo.

Sobre la situación en el Medio Oriente, la @SRE_mx informa que las acciones consulares de nuestro personal diplomático en el Medio Oriente han facilitado la evacuación de 1,055 residentes y turistas de México, provenientes de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán,… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 11, 2026

Mexicanos evacuados de varios países de la región

La dependencia detalló que las evacuaciones se realizaron desde varios países de la zona, entre ellos Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Irán, Qatar y Baréin.

La SRE indicó que hasta el momento ninguno de los connacionales evacuados ha resultado herido.

“Hasta este momento, no se han reportado daños a la integridad física de alguna o algún connacional”, señaló la dependencia en un comunicado oficial.

Cancillería recomienda evitar viajes a la región

Ante el deterioro de la situación de seguridad, la Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró su recomendación a los ciudadanos mexicanos de evitar viajes a Medio Oriente mientras continúe el conflicto.

La dependencia advirtió que la situación en la región sigue siendo inestable, por lo que se mantiene un monitoreo permanente para garantizar la seguridad de los mexicanos que aún permanecen en la zona.

Embajada en Irán opera desde Azerbaiyán

Como parte de las medidas de protección consular, la cancillería informó que la embajada de México en Irán continúa operando de manera temporal desde la ciudad de Bakú, en Azerbaiyán.

Desde esa sede alterna se mantiene la atención a ciudadanos mexicanos que requieran asistencia o asesoría ante la situación que se vive en el país persa.

La SRE también alertó que el espacio aéreo en varios países de Medio Oriente se mantiene abierto de forma intermitente, lo que ha provocado cancelaciones y cambios en vuelos comerciales.

Por ello, recomendó a los viajeros mexicanos contactar directamente con sus aerolíneas o agencias de viaje para confirmar el estado de sus itinerarios.

Finalmente, la cancillería subrayó que embajadas y consulados mexicanos en la región continúan en alerta, listos para brindar asistencia y protección consular a los connacionales que lo necesiten mientras persista la crisis.

Comentarios