Irán anuncia que no participará en el Mundial 2026 tras conflicto

El gobierno de Irán aseguró que su selección nacional de fútbol no disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026, en medio de la escalada militar con Estados Unidos e Israel.

El anuncio fue hecho por el ministro de Deportes iraní, Ahman Donyamali, quien señaló que el país no tiene condiciones para participar en el torneo tras los ataques del 28 de febrero, en los que murió el líder supremo Ali Jamenei.

“Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no existen condiciones que nos permitan participar en el Mundial”, declaró el funcionario, según reportes citados por la agencia DPA.

Gobierno asegura que el país enfrenta dos conflictos

Durante sus declaraciones, Donyamali afirmó que la situación interna del país ha empeorado por la presión militar y política que enfrenta la nación.

Según el ministro, Irán ha sido arrastrado a dos conflictos en menos de un año, lo que ha dejado miles de víctimas entre la población.

“Considerando las acciones maliciosas llevadas a cabo contra Irán, nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y miles de ciudadanos han muerto”, afirmó.

FIFA y Estados Unidos habían garantizado participación

Horas antes del anuncio iraní, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sostuvo una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump para hablar sobre los preparativos del torneo.

Tras el encuentro, Infantino aseguró que Estados Unidos permitiría la participación de la selección iraní, pese a las tensiones diplomáticas.

“El presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en Estados Unidos”, escribió el dirigente en redes sociales.

De acuerdo con el calendario del torneo, la selección iraní tenía programados sus tres partidos de fase de grupos en Estados Unidos.

El equipo debía enfrentarse a Nueva Zelanda el 15 de junio en Los Ángeles, posteriormente a Bélgica el 21 de junio en la misma ciudad, y cerrar la fase el 26 de junio frente a Egipto en Seattle.

El torneo se celebrará de forma conjunta en México, Estados Unidos y Canadá, con inicio previsto el 11 de junio de 2026.

Irán enfrentaría sanciones millonarias

El reglamento de la FIFA contempla sanciones para cualquier selección que se retire del torneo una vez clasificada.

Si la federación iraní anuncia su salida con más de 30 días de anticipación, la multa mínima sería de 250 mil francos suizos.

Sin embargo, si la renuncia ocurre a menos de un mes del inicio del torneo, la sanción aumentaría al menos a 500 mil francos suizos.

Además, Irán tendría que devolver los fondos otorgados por la FIFA para la preparación del equipo, que incluyen $1.5 millones de dólares para gastos previos y $10.5 millones por su participación en el torneo.

Más allá de las sanciones económicas, la federación iraní también podría enfrentar medidas disciplinarias adicionales.

Entre ellas se contempla la posible exclusión de futuras competiciones organizadas por la FIFA, dependiendo de la decisión final que tome el organismo rector del fútbol mundial.

