'Tigres siempre es fuerte en casa': Diego Lainez

"He mejorado en muchos aspectos, puedo ser ofensivo como extremos. Si también me pide más sacrificio, guardar un poco más el orden, jugar como carrilero, también lo hago sin problema. Gracias a eso he tenido más opciones en mi juego, he mejorado, no sólo en mis virtudes, sino en lo que muchas veces no hacía antes, lo he potencializado".