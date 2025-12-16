Podcast
Deportes

Tigres y rayados ya analizan movimientos para el Clausura 2026

Nombres como Sebastián Córdova, Uriel Antuna y Javier Aquino suenan para salir de Tigres, mientras que Monterrey ya confirmó una baja y analiza más movimientos

  16
  Diciembre
    2025

A solo 15 días para que llegue el 2026, el futbol de estufa ya empezó en la Liga MX y en Nuevo León ya hay rumores sobre las posibles salidas, tanto en Tigres como en Rayados.

Posibles salidas en Tigres

Por parte de los "Felinos", uno de los rumores más fuertes y más conocidos es la posible salida de Sebastián Córdova, quien apenas disputó 146 minutos en 6 partidos con Tigres en el Apertura 2025.

De acuerdo a varios rumores, el nacido en Aguascalientes sería pretendido por Chivas, quien estaría esperando a que finalice su contrato el próximo 1 de enero para poder ficharlo gratis. Sin embargo, el club tapatío no sería el único interesado en el mediocampista, pues de acuerdo al diario RECORD, Pumas también sería uno de los interesados por hacerse de sus servicios.

Pumas también estaría interesado en Uriel Antuna, quien, de acuerdo al mismo medio, Tigres ya le busca acomodo en otro equipo al extremo mexicano para el Clausura 2026, lo cual facilitaría la negociación con los de la UNAM.

Sin embargo, un factor clave será el tema económico, pues además de que Antuna tiene contrato hasta 2028, ambos jugadores perciben un sueldo elevado en el equipo regio; por lo tanto, en caso de que hubiera negociaciones en las próximas semanas, ambos tendrían que estar dispuestos a bajarse el sueldo para poder llegar a Pumas.

Por último, y de acuerdo con el reportero de Fox Sports, Sergio Trveiño, Javier Aquino podría anunciar su retiro en los próximos días.

No obstante, según el periodista, el jugador de 35 años analiza tomar esta decisión para enfocarse en su familia, aunque también analiza una oferta de la MLS.

Mientras que en Rayados...

Después de tener un semestre con altibajos, lo único oficial en el Club de Futbol Monterrey es la salida de Ramos, quien hizo oficial se despidió del club tras la derrota del cuadro albiazul en la semifinal del Apertura 2025.

Por otro lado, ha comenzado a trascender la salida de otros jugadores, quienes no vieron mucha acción con el cuadro regio. Sus salidas se harían oficiales durante los próximos días.

Uno de ellos es el estadounidense Tony Leone, quien solo disputó tres encuentros con Monterrey en todo el año e iría a préstamo a Pumas, a donde también llegaría César Garza, después de su paso por el Dundee de Escocia, donde solo pudo disputar dos encuentros.

Otros nombres que están contemplados para salir son Luis Sánchez, quien termina su préstamo en el club, y Michelle Rodríguez, quien saldría de Rayados a menos de un año de haber subido al primer equipo desde la Sub-21.


