Portugal revelará convocatoria; ¿Jugará Cristiano ante México?

La selección de Portugal dará a conocer el próximo 20 de marzo la convocatoria para la siguiente fecha FIFA, una lista que será clave para saber si Cristiano Ronaldo estará disponible para enfrentar a México en el amistoso programado a finales de mes.

La Federación Portuguesa de Fútbol confirmó que el técnico Roberto Martínez presentará a los jugadores elegidos en una conferencia de prensa en la llamada Ciudad del Futbol, en territorio portugués.

El anuncio se realizará a las 12:30 horas, tiempo local, y también incluirá a los futbolistas que disputarán el amistoso frente a Selección de Estados Unidos.

Lesión de Cristiano genera dudas

La posible presencia del delantero portugués se ha convertido en uno de los temas centrales rumbo al partido contra México, luego de que se confirmara que atraviesa un proceso de recuperación por una lesión muscular.

El atacante del Al Nassr sufrió una molestia en el tendón de la corva, lo que obligó a iniciar un tratamiento de rehabilitación.

El diagnóstico inicial apuntaba a una lesión grado uno, con un tiempo estimado de recuperación de entre dos y cuatro semanas, lo que abría la posibilidad de que pudiera llegar al compromiso frente al Tri.

Sin embargo, el técnico del club saudí, Jorge Jesus, explicó que la lesión resultó más compleja de lo previsto.

“La lesión de Cristiano es más grave de lo que pensábamos y viajará a España para recibir tratamiento con un terapeuta personal”, señaló el entrenador.

Lee la nota completa: Aleja lesión a Cristiano Ronaldo del partido contra México

Cabe recordar que el problema físico apareció durante un partido de la liga de Arabia Saudita en el que Al Nassr venció 3-1 al Al Fayha.

Ronaldo participó en el marcador al convertir un penal, pero encendió las alarmas cuando pidió el cambio a nueve minutos del final tras sentir molestias en la parte posterior del muslo.

Después del encuentro, el delantero fue visto con hielo en la zona afectada, lo que anticipaba una revisión médica más profunda.

Días más tarde se confirmó que se trataba de una lesión muscular en el isquiotibial.

El encuentro entre México y Portugal forma parte del calendario de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Además, el partido está programado para el 28 de marzo a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Azteca.

Tanto la federación mexicana como la portuguesa confirmaron que el encuentro se mantiene en la fecha prevista.

Durante la misma concentración internacional, Portugal también enfrentará a Estados Unidos el 31 de marzo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Comentarios