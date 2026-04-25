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Monterrey derrota a Dorados y mantiene el liderato de zona norte

Con este resultado, Sultanes de Monterrey suma un triunfo importante en gira y se mantiene como líder de la Zona Norte con marca de 6-1

  • 25
  • Abril
    2026

En un duelo que mantuvo la tensión hasta el último out, los Sultanes de Monterrey se impusieron 5-4 a los Dorados de Chihuahua en el Estadio Héctor Espino, en un juego que se resolvió en la novena entrada y que volvió a mostrar la capacidad de reacción de la novena regiomontana.

El encuentro tuvo cambios constantes en el marcador y momentos de alta presión, pero fue Monterrey quien terminó inclinando la balanza para sumar una victoria clave como visitante.

Inicio explosivo de Dorados

La ofensiva local no tardó en hacerse presente. Desde el primer inning, Alejandro Mejía conectó un cuadrangular de dos carreras, llevándose por delante a Mark Cortés y colocando rápidamente el 2-0 en la pizarra a favor de Chihuahua.

El batazo marcó el ritmo inicial del partido, con unos Dorados que buscaban imponer condiciones desde temprano ante su afición.

Reacción regiomontana con poder

La respuesta de Sultanes llegó en la cuarta entrada y lo hizo con batazos de largo alcance. Víctor Mendoza abrió el ataque con jonrón solitario para acercar a Monterrey, y poco después Luis Santos conectó un cuadrangular de dos carreras, el primero de su temporada, para darle la vuelta al marcador.

Con ese rally, los llamados “Fantasmas Grises” pasaron de estar abajo a tomar el control del encuentro, aprovechando su momento ofensivo.

En la quinta entrada, Gustavo “Pichito” Núñez aportó una carrera más con un roletazo productor que permitió anotar a Ricardo Genovés, colocando el 4-2 que daba mayor tranquilidad a la visita.

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Monterrey parecía tener el juego bajo control, administrando la ventaja mientras avanzaban los innings.

Sin embargo, los Dorados no bajaron los brazos y lograron empatar el encuentro en la séptima entrada. Primero, un balk con corredor en tercera permitió recortar distancia, y posteriormente Mark Contreras conectó un doblete que puso el 4-4, encendiendo nuevamente el duelo.

Con el marcador igualado, el partido entró en una fase cerrada, en la que cualquier detalle podía definir el resultado.

La novena entrada define el triunfo

El momento clave llegó en la parte alta de la novena. Gustavo Núñez volvió a aparecer, esta vez con un elevado de sacrificio que permitió a Sócrates Brito anotar la carrera del desempate para el 5-4.

Ya en la parte baja, Chris Ellis subió a la lomita y trabajó con seguridad para cerrar el juego y apuntarse su segundo salvamento de la temporada, evitando cualquier reacción de los locales.

La victoria fue para Richard Rodríguez, mientras que Pedro Rodríguez cargó con la derrota en un juego donde el pitcheo fue exigido en momentos clave.

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Con este resultado, Sultanes de Monterrey suma un triunfo importante en gira y se mantiene como líder de la Zona Norte con marca de 6-1, confirmando su buen arranque de temporada.

El segundo compromiso de la serie se disputará este sábado 25 de abril a las 18:00 horas, donde Monterrey buscará asegurar la serie con Justus Sheffield en la lomita, mientras que Dorados intentará emparejar con Caleb Smith.

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