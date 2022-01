Un accidente marcó su vida; Jesús Alberto Angulo Uriarte

El defensa de Tigres platica lo que vivió en enero de 2014, como jugador de la Sub-17 de Santos Laguna, al volcarse el autobús en el que viajaba

"Ese día veníamos de un juego, de la Ciudad de México, en la madrugada fue el accidente ese, yo venía en el teléfono entre dormido y despierto y se sintió un poco feo, no sabía qué estaba pasando afuera ni a dónde íbamos a parar ni nada, caí al piso al momento del impacto, me fui acostado hasta que el camión se paró, se escucharon varios gritos, unos de dolor, de susto, fue un hecho muy lamentable, hubo una perdida", relata con tristeza en su rostro Jesús Angulo, refuerzo de los Tigres de la UANL, quien prosiguió con su relato de aquel accidente que vivió como jugador de la Sub-17 de Santos Laguna, al regresar de un partido ante Cruz Azul, en enero de 2014.

"Poco a poco con el psicólogo, y todo se fue sacando y se fue perdiendo el miedo, porque después de eso -al momento de viajar en camión- te da otra vez como que miedo el recuerdo, y ahorita ya lo agarro normal, pero al momento de ese impacto -a las semanas- sí tenía ese temor, pero lo fui sacando con la ayuda de compañeros y profesionales", platicó.

´El Stich´, como apodan al ahora defensa felino, reconoce que dicho accidente en el que perdió la vida el médico de la Sub-17 de Santos, César Mora Flores, marcó su vida.

"Me pasaron cosas que te hacen madurar más rápido, te hacen comprender cosas, he madurado más rápido de lo normal en mi edad, y le doy gracias a la vida que he aprendido de muchas cosas", comentó en la charla exclusiva.

Por otro lado, en la entrevista exclusiva concedida a Azteca Noreste Deportes, el zaguero tocó varios puntos, entre ellos el Clásico Regio.

"Es uno de los Clásicos más bravos, estoy muy motivado por enfrentar ese partido, a final de cuentas tiene un saborcito distinto a cualquiera de la liga. Sabré si es mejor que el tapatío hasta que lo enfrente, el Clásico de Guadalajara está muy bueno y ahora a probar éste, que siento que se encienden las chispas", expresó.

Y sobre el Estadio Universitario tiene una clara opinión: "Cuando venía de visita, la verdad sí, es un estadio que pesa, sabes que vas a jugar contra el equipo y contra la afición, la verdad de visita sí pesa, y ahora que jugué de local muy motivado, la gente te alienta en todo momento y eso es una motivación extra, y agradezco a toda la afición por siempre apoyarnos".

Con respecto a la posición que más le agrada jugar, dijo: "Me gustan las dos (lateral y central), no difiero en alguna, lo que decida el profesor (Miguel Herrera), él es el que da las indicaciones y nosotros a acatarlas lo mejor posible para dar el rendimiento mayor. Soy más defensivo, pero al momento de incorporarme... y en las prácticas y eso, me voy a ir adaptando al estilo de juego que requiera el equipo y el entrenador. Con las prácticas vamos a ir mejorando en todo eso".

Angulo recién fue Campeón con el Atlas, pero eso él ya lo dejó atrás: "He manejado bastante bien eso, sí vengo de ser Campeón, pero ya pasó, estamos peleando ahora otro torneo, hay que tener cierta conciencia para separar eso, se empieza de cero y a volver a trabajar y coordinar todo para salir con ese objetivo".

Por otro lado, el oriundo de Culiacán tiene otro reto muy en claro, el Mundial de futbol soccer: "Me veo en Qatar y estoy luchando por eso. Tengo la competencia y todos los lugares son difíciles, pero al momento de pelearlos es no darte por vencido hasta lo último, y es una virtud que hay que favorecer, voy a luchar hasta el último momento y hacer lo posible para ver si me subo también, es un sueño y no sólo mío, de todos los futbolistas y espero alcanzarlo".

Antes de la finalizar la entrevista realizada vía zoom, Angulo Uriarte reveló el ambiente que ha encontrado en Tigres: "Todos son muy buena onda, todos nos exigimos, así que no hay uno en particular que me esté diciendo en sí, todos nos estamos exigiendo y vengo consciente de que acá es una exigencia más, un equipo que presiona más, entonces adaptarme a eso. Estoy contento, muy a gusto, desde el primer momento que llegué me sentí muy arropado, muy feliz, lamentablemente no se nos ha dado el resultado, pero vamos a trabajar para ello porque nos lo merecemos".