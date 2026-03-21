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Deportes

Wimbledon estrenará revisión de video en seis canchas

El Grand Slam británico incorporará por primera vez esta tecnología para revisar jugadas clave desde la edición 2026, con el objetivo de mejorar la precisión

  • 21
  • Marzo
    2026

El torneo de Wimbledon anunció que implementará por primera vez la revisión de video en su próxima edición, con el objetivo de mejorar la precisión en decisiones arbitrales durante los partidos.

El All England Club informó que esta tecnología estará disponible en seis canchas, incluyendo la Pista Central y la Pista Número 1, los escenarios más importantes del certamen.

La revisión permitirá a los jugadores cuestionar decisiones específicas del juez de silla, como dobles botes u otras jugadas puntuales, sin que exista un límite en la cantidad de solicitudes durante el partido.

Además de las dos principales canchas, el sistema se utilizará en la Pista 2, Pista 3, Pista 12 y Pista 18, principalmente en encuentros de singles.

Evolución en los Grand Slams

La implementación de esta herramienta sigue la tendencia de otros torneos grandes. La revisión de video debutó en un Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos 2023 y posteriormente fue adoptada por el Abierto de Australia.

En el caso de Wimbledon, esta innovación se suma al sistema electrónico de canto de líneas, que reemplazó a los jueces de línea en 2025, aunque con algunos contratiempos iniciales.

El torneo, que comenzará el 29 de junio, también incorporará indicadores visuales en los marcadores para mostrar decisiones como “out” y “fault”, mejorando la experiencia tanto para jugadores como para espectadores.

Desde el All England Club señalaron que estas modificaciones responden a la retroalimentación recibida tras la adopción del sistema electrónico en ediciones anteriores.


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