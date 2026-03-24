Flores Serna acusa falta de diálogo en Congreso por presupuesto

En medio de versiones sobre una posible aprobación del Presupuesto estatal en el Congreso local, el secretario general de Gobierno, Miguel Flores Serna, aseguró que hasta el momento no ha existido un acercamiento formal por parte de los legisladores para discutir el tema.

“El diálogo siempre va a ayudar a cualquier situación, por eso no lo hemos perdido, pero en presupuesto no hemos hablado sinceramente”, declaró.

El funcionario estatal reiteró que el Ejecutivo ha mantenido disposición para construir acuerdos; sin embargo, dejó claro que no han sido buscados por los diputados para avanzar en la discusión del paquete fiscal.

Respecto a los señalamientos de que la eventual aprobación podría darse bajo presión política —ante la próxima visita de la presidenta de la República y el retraso acumulado—, Flores Serna se mostró escéptico y puso en duda un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas.

“Ya si entre el PRIAN y Morena sacan un presupuesto, ¿qué les puedo decir? No tengo palabras, falta que lo hagan. Yo no creo que lo hagan, no creo que Morena se preste a eso, pero vamos a esperar”, expresó.

En ese contexto, llamó a los legisladores a actuar con responsabilidad y sin responder a intereses externos.

“Los legisladores no tienen por qué recibir instrucciones, no tienen jefe; deben ser responsables de lo que van a votar y proponer”, sostuvo.

Asimismo, confió en que los diputados tomen decisiones que realmente beneficien a la ciudadanía de Nuevo León.

“Esperemos que hagan lo más consciente, lo más concreto para que le beneficie a la ciudadanía”, añadió.

Considera que aprobación podría funcionar si se atiende las necesidades del Estado

Sobre la posibilidad de que se apruebe un presupuesto sin deuda, el secretario consideró que sí podría funcionar, siempre y cuando esté enfocado en atender las necesidades del Estado.

“Sí serviría, siempre y cuando esté enfocado en las áreas que beneficien a los neoloneses. Habrá que ver ese presupuesto”, indicó.

Flores Serna también reconoció que la falta de un presupuesto aprobado sí genera afectaciones al Ejecutivo estatal, al limitar su margen de acción.

“Si el Ejecutivo no tiene presupuesto, es tratar de frenar o meterle el pie”, afirmó.

No obstante, aseguró que el Gobierno del Estado ha logrado mantener operaciones y proyectos gracias a un manejo responsable de las finanzas públicas.

“Con la reconducción y una tasa responsable hemos podido salir adelante.

Hemos sido muy responsables en cómo se gasta el recurso, por eso seguimos avanzando con obras como el Metro”, destacó.

Finalmente, advirtió que contar con un presupuesto facilitaría el desarrollo de proyectos, aunque subrayó que, ante la falta de acuerdos, el Estado continuará avanzando por su cuenta.

“Sería muchísimo más sencillo, pero cuando no hay disposición de ayudar, no queda más que sacar las cosas solos”, concluyó.

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