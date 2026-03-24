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Voleibolista de Tigres Femenil se despide en Clásico Regio

Angella Rivera Ríos dice adiós como jugadora activa de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) en el juego del entre felinas y Borregas

  • 24
  • Marzo
    2026

En una noche de alta intensidad y emociones contrastantes, las Borregas del Tec de Monterrey se quedaron con el Clásico estudiantil regio tras imponerse en tres sets consecutivos a Tigres femenil, en un partido que combinó dominio, reacción y un cierre cargado de dramatismo.

Desde el arranque, el conjunto del Tec dejó en claro su intención de controlar el partido. Con una ofensiva constante desde la red y un sistema de bloqueos bien coordinado, las visitantes neutralizaron los intentos de Tigres por establecer su juego, obligándolas a cometer errores y a jugar bajo presión.

El primer set reflejó esa superioridad. Las Borregas tomaron ventaja desde los primeros intercambios y no la soltaron, aprovechando cada desajuste defensivo de las felinas para cerrar con autoridad 25-16.

Para el segundo parcial, Tigres mostró una cara distinta. Con mayor agresividad y mejor distribución del balón, lograron adelantarse en los primeros puntos, encendiendo a su afición y generando expectativas de reacción. Sin embargo, el Tec ajustó rápidamente. Su fortaleza en la red volvió a marcar diferencia y, con una racha clave a mitad del set, recuperaron el control para imponerse 25-19.

El tercer set fue el más disputado y emotivo del encuentro. Tigres se jugó todo en la duela, con una actitud ofensiva que les permitió construir una ventaja importante y colocarse a un punto de extender el partido. Con el marcador a su favor y cuatro unidades de diferencia, el escenario parecía inclinarse hacia un cuarto set.

No obstante, las Borregas respondieron con temple. Punto a punto, recortaron la distancia hasta empatar, desatando un cierre de alta tensión. Cada jugada se convirtió en un pulso de nervios, con intercambios largos y errores mínimos.

El marcador se extendió a puntos extra, donde ambas escuadras tuvieron oportunidades para cerrar. Tigres dejó escapar varias opciones, mientras que el Tec capitalizó en el momento clave para completar la remontada y sellar el set 30-28, asegurando así la victoria en tres parciales.

Tras el silbatazo final, el resultado pasó momentáneamente a segundo plano. La duela se transformó en escenario de un emotivo adiós: el retiro de Angella Rivera Ríos como jugadora activa de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

La jugadora felina fue homenajeada con globos, abrazos y un cuadro con su jersey número 15, en medio de aplausos que reconocieron su trayectoria. Su familia estuvo presente en el recinto para acompañarla en su último partido, cerrando un ciclo que incluyó su paso como seleccionada nacional U16 y años defendiendo los colores auriazules desde etapas formativas.

El gesto trascendió rivalidades. Jugadoras del Tec de Monterrey se sumaron al reconocimiento, despidiendo a una competidora que dejó huella en el voleibol universitario regiomontano.

Así, el clásico no sólo dejó un triunfo contundente para las Borregas, sino también una despedida que marcó la tarde, recordando que más allá del marcador, el deporte también se construye de historias y legado.


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