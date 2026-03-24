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Cae mando de Seguridad en Matehuala por caso de electricistas

Autoridades de San Luis Potosí detuvieron al director de Seguridad Pública de Matehuala, quien es investigado por la desaparición de siete electricistas

  • 24
  • Marzo
    2026

Autoridades de San Luis Potosí detuvieron a Jorge Eduardo “N”, director de Seguridad Pública municipal de Matehuala, por posesión de droga, en medio de investigaciones que lo vinculan con la desaparición de siete electricistas.

El arresto se realizó durante un operativo derivado de trabajos de inteligencia y una denuncia anónima, en el que participaron elementos de la Guardia Civil Estatal y fuerzas federales.

De acuerdo con los reportes oficiales, al funcionario de 42 años se le aseguraron 52 bolsas de mariguana con un peso aproximado de 334 gramos, así como tres bolsas de cristal con un peso cercano a los 30 gramos. También se le confiscó un vehículo oficial tipo sedán.

En una acción paralela, fue detenido Pablo Ernesto N, exdirector de Comercio municipal y líder sindical, a quien se le encontraron 29 dosis de mariguana y un vehículo tipo pickup.

Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, que continuará con las investigaciones correspondientes.

Investigación por desaparición

De manera extraoficial, se informó que Jorge Eduardo “N” es investigado por presuntos vínculos con un grupo criminal relacionado con la privación ilegal de la libertad de siete electricistas.

Los trabajadores fueron reportados como desaparecidos tras viajar desde el municipio de Cárdenas hacia Matehuala por motivos laborales, perdiéndose contacto con ellos el pasado 21 de marzo.

Lee aquí la nota completa: Localizan a siete electricistas desaparecidos en Matehuala

Tras la denuncia, autoridades estatales y federales desplegaron un amplio operativo de búsqueda que incluyó la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, corporaciones estatales y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

En total, más de 500 elementos participaron en las labores que permitieron localizar con vida a los siete trabajadores, quienes actualmente se encuentran bajo resguardo de la Fiscalía.

El funcionario detenido también ha sido señalado previamente por presuntas amenazas contra un periodista en febrero pasado, lo que suma a la gravedad del caso.

Las autoridades no descartan más detenciones y aseguraron que continuarán las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y deslindar responsabilidades.


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