Escena

'31 Minutos' conquista Tiny Desk con humor, crítica y nostalgia

El aclamado programa chileno de títeres “31 Minutos” estrenó su concierto en formato Tiny Desk, acumulando más de 120 mil vistas en apenas cinco horas

  • 06
  • Octubre
    2025

El aclamado programa chileno de títeres “31 Minutos” estrenó su concierto en formato Tiny Desk, acumulando más de 120 mil vistas en apenas cinco horas desde su publicación.

El pequeño escritorio de NPR en Washington D.C. se transformó en un escenario íntimo, adornado con luces cálidas y micrófonos análogos, donde la banda-títere ofreció un show que combinó música, sátira y recuerdos.

Lejos de ser un espectáculo infantil, los creadores destacaron que el formato es una mirada humorística sobre lo humano.

“No hicimos nada diferente a lo que somos: humor, música y desorden con propósito”, declaró Tulio Triviño entre aplausos y risas.

El concierto, de poco más de veinte minutos, repasó clásicos como “Bailan sin Cesar” y “Mi Muñeca me Habló”, celebrando así 22 años de trayectoria. Además, incorporó referencias a la cultura pop y críticas a las políticas migratorias estadounidenses.

La canción “Objeción Denegada” incluyó un guiño a “Better Call Saul” y modificó su coro para mencionar visas vencidas y situaciones de migrantes. Al inicio, Tulio bromeó: “Esta es la primera vez en Washington D.C. de 31 Minutos, que es exactamente el tiempo en que expiran nuestras visas de trabajo”.

El cierre tuvo un giro político-humorístico: un caimán con lentes oscuros y gorra roja apareció en escena, en aparente alusión a ICE y la prisión migratoria “Alligator Alcatraz”.

G2krzL0XsAAzV-p.jfif

La participación forma parte de la serie de Tiny Desk Latin Heritage Month de NPR, que celebra la latinidad del 15 de septiembre al 15 de octubre.

El setlist incluyó: “Mi Equilibrio Espiritual”, “Bailan sin Cesar”, “Objeción Denegada”, “Calurosa Navidad”, “Mi Muñeca me Habló”, “Arwrarwrirwrarwro” y “Yo Nunca Vi Televisión (Y Luego Sí Pero Después No)”.

GQAEOtJWcAEE5i5.jfif

31 Minutos es un programa de televisión chileno creado por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, estrenado en 2003 en Televisión Nacional de Chile (TVN).

Es una serie infantil-juvenil que parodia un noticiero, pero está protagonizada por títeres y combina humor absurdo, sátira y música.

El programa sigue las aventuras de Tulio Triviño, un presentador egocéntrico, y su equipo, como Juan Carlos Bodoque, un conejo periodista, en un ficticio noticiero que cubre noticias disparatadas. La serie es conocida por su ingenio, crítica social sutil y canciones pegajosas, como "Mi muñeca me habló" o "Bailan sin cesar".

SDEB6MKTSJHH5NDIHCJ456TK7M.jpg

Ha ganado popularidad en toda América Latina y más allá, con varias temporadas, discos, giras musicales y una película.

Su humor trasciende a públicos de todas las edades, convirtiéndolo en un ícono cultural.

 


Comentarios

