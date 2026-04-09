Anuncian tres nuevos nombres para tercera parte de 'Wednesday'

La tercera temporada de "Wednesday" aún no tiene fecha de estreno, pero sigue generando expectación entre los fans, quienes ahora podrán ver nuevos nombres en la serie.

Este jueves la plataforma de streaming Netflix anunció la incorporación de Lena Headey, Andrew McCarthy y James Lance al reparto de la tercera parte de la serie protagonizada por Jenna Ortega.

Fue a través de sus redes sociales que la plataforma dio a conocer que los tres actores harán una participación como estrellas invitadas del proyecto.

A esta nueva temporada, cuya producción se está llevando a cabo en Dublín, también se unirán Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan y Kennedy Moyer.

Previamente, fue anunciado que Eva Green daría vida a la hermana de Morticia Addams, Ophelia, junto a Ortega, Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams) y Luis Guzmán (Gomez Addams).

Hasta el momento no se ha confirmado la fecha de estreno para la tercera parte de la serie.

Inspirada en la Familia Addams, afamada serie televisiva de los años 60, "Wednesday" se estrenó en 2022 y actualmente ostenta el récord del programa en inglés más popular de Netflix con 252,1 millones de visitas en 91 días.

La serie también alcanzó el puesto número 1 en 90 países y superó la marca de los 1,000 millones de horas vistas solo tres semanas después de su debut, según los datos de la plataforma.

Comentarios