Se dispara producción de gasolina y diésel en México

Impulsada por una mayor infraestructura y capacidad operativa, Petróleos Mexicanos (Pemex) logró incrementar 27% la elaboración de gasolinas y cerca de 80% la de diésel en febrero de 2026, en comparación con el mismo mes de 2025, como resultado del fortalecimiento del Sistema Nacional de Refinación.

En el caso de las gasolinas, la producción aumentó 26.71%, al pasar de 328.3 a 416.0 miles de barriles diarios; mientras que, en diésel, la elaboración creció 79.93%, al subir de 166.0 a 298.7 miles de barriles diarios en igual lapso, reflejando una mayor capacidad operativa en las refinerías del país.

En este contexto, expertos destacan que estos resultados se explican por la apuesta en nueva infraestructura, particularmente con el arranque de operaciones de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, que inició su producción y comercialización de gasolina y diésel de forma progresiva a partir de julio y agosto de 2024.

Asimismo, analistas señalan que Pemex debe aprovechar la coyuntura global derivada del conflicto en Irán, ya que el alza en los precios internacionales de los combustibles ha favorecido la exportación de la petrolera y abre una ventana de oportunidad para fortalecer sus inventarios de gasolina y diésel.

En línea con esta tendencia, también se observa que durante el mes de febrero la importación de gasolina disminuyó 15.54% al ubicarse en 274 mil barriles diarios, lo que refuerza la estrategia de reducir la dependencia del exterior.

Además, un punto relevante es que también se registra una menor producción de combustóleo, en línea con el cumplimiento de compromisos ambientales.

Para muestra, en febrero de 2026, dicha producción se ubicó en 168.2 miles de barriles diarios, frente a los 220.8 miles de barriles diarios registrados en febrero de 2025, lo que equivale a una disminución de cerca de 23.82 por ciento.

“Esta reducción se alinea con el compromiso de Pemex con la seguridad, la salud y la protección ambiental, al disminuir la producción de un combustible cuyo uso genera mayores emisiones de gases de efecto invernadero y partículas contaminantes”, destacó Pemex en un comunicado.

Estos resultados reflejan el avance en la estrategia del gobierno de México para alcanzar la soberanía energética del país, mediante el fortalecimiento del abasto con producción nacional, puntualizó.

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