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Agradece Nicki Minaj a Elon Musk por 'ayudar a la humanidad'

La presencia de Minaj ocurrió antes del intento de lanzamiento de Starship V3, considerado el prototipo más grande y avanzado hasta ahora.

  • 22
  • Mayo
    2026

La rapera Nicki Minaj apareció en las instalaciones de SpaceX en Boca Chica Beach, Texas, previo al lanzamiento de la versión 3 del cohete Starship, donde aprovechó para agradecer públicamente a Elon Musk por sus aportaciones tecnológicas y científicas.

Durante una transmisión relacionada con el despegue programado por la compañía aeroespacial, la cantante calificó la experiencia como “histórica” y “asombrosa”, además de reconocer el trabajo del empresario.

“Gracias por tus contribuciones a la humanidad”, expresó Minaj durante su participación en el evento.

La artista también hizo referencia a su éxito musical “Starships”, lanzado en 2012 como parte del álbum Pink Friday: Roman Reloaded, al mostrar una camiseta con el nombre del cohete desarrollado por SpaceX.

SpaceX suspendió el lanzamiento de Starship V3

La presencia de Minaj ocurrió antes del intento de lanzamiento de Starship V3, considerado el prototipo más grande y avanzado construido hasta ahora por la empresa de Elon Musk.

Sin embargo, el despegue fue cancelado después de varias pausas en la cuenta regresiva debido a problemas técnicos que no pudieron resolverse a tiempo.

SpaceX informó que un nuevo intento podría realizarse tan pronto como el viernes por la tarde, mientras continúan las revisiones del sistema.

Starship es actualmente el sistema de lanzamiento más grande y potente del mundo, con una altura superior a los 400 pies. SpaceX busca utilizarlo en futuras misiones a la Luna y Marte, además de desarrollar capacidades de reutilización y recarga en pleno vuelo.


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