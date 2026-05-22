Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
el_horizonte_info7_mx_2026_05_22_T103105_656_c73dc20299
Escena

Enfrenta Zayn Malik momento incómodo tras evento en Kingston

El evento es parte de las actividades que el cantante ha realizado recientemente para promocionar nueva música, pero a su término tuvo un inesperado final.

  • 22
  • Mayo
    2026

Zayn Malik volvió a aparecer públicamente ante sus seguidores durante un evento especial de preguntas y respuestas en Kingston, donde convivió con fans y habló sobre su música, próximos proyectos y su actual etapa artística.

El exintegrante de One Direction ha retomado poco a poco sus actividades públicas tras varios meses de bajo perfil, además de mantenerse activo con lanzamientos musicales y presentaciones selectas relacionadas con su nueva era como solista.

Sin embargo, la noche terminó en medio de tensión luego de que el cantante fuera confrontado por una asistente mientras abandonaba el lugar acompañado de seguridad.

Le lanzaron botellas de agua al salir del recinto

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que una mujer comenzó a gritarle de forma agresiva a Zayn Malik mientras caminaba hacia su vehículo tras finalizar el encuentro con fans.

En las grabaciones también se observa cómo la persona le arrojó botellas de agua, provocando sorpresa entre quienes se encontraban cerca del cantante.

A pesar de la situación, Zayn continuó avanzando sin responder directamente a las agresiones y fue retirado rápidamente por su equipo de seguridad.

Zayn Malik mantiene contacto cercano con fans

El evento en Kingston formó parte de una serie de encuentros especiales que el cantante ha realizado recientemente para promocionar nueva música y fortalecer el vínculo con sus seguidores.

Durante los últimos meses, el artista también ha dado de futuros proyectos musicales, algo que ha generado expectativa entre sus fans tras varios años alejados de grandes escenarios.

Hasta el momento, Zayn Malik no ha reaccionado públicamente al incidente ocurrido a la salida del recinto.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

2ed8d849_7c4c_4c35_98f9_d7585589c95b_85c790b008
Video revela momento en que ambulancia vuelca en Saltillo
043d451bdf423cc539c1ce5045c398cce38931dbw_66d491af16
Impulsa Camila Fernández nueva era femenina del mariachi
ARIANA_GRANDE_ae591a52d6
Ariana Grande revela teaser de 'Hate That I Made You Love Me'
publicidad

Últimas Noticias

AP_26143137824958_09d1abbfb0
Buscan sobrevivientes tras la explosión en mina de carbón china
AP_26144163261696_6f68fb37ff
América Femenil conquista la Concacaf tras vencer a Washington
Whats_App_Image_2026_05_23_at_9_41_11_PM_33b67f409d
Tepatitlán se lleva el partido de ida ante la Jaiba Brava 
publicidad

Más Vistas

nl_megaobra_los_tubos_san_pedro_d68c8dd7f5
Prometen 93% menos tráfico con Distribuidor La Alianza
Whats_App_Image_2026_05_21_at_8_04_02_PM_76d16e78d8
Ahora el 'Gigante de Acero' será escenario a nivel global
EH_DOS_FOTOS_3b54aa9cc7
Reaparece Omar Chávez en redes tras recuperar su libertad
publicidad
×