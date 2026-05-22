Enfrenta Zayn Malik momento incómodo tras evento en Kingston

Zayn Malik volvió a aparecer públicamente ante sus seguidores durante un evento especial de preguntas y respuestas en Kingston, donde convivió con fans y habló sobre su música, próximos proyectos y su actual etapa artística.

El exintegrante de One Direction ha retomado poco a poco sus actividades públicas tras varios meses de bajo perfil, además de mantenerse activo con lanzamientos musicales y presentaciones selectas relacionadas con su nueva era como solista.

Sin embargo, la noche terminó en medio de tensión luego de que el cantante fuera confrontado por una asistente mientras abandonaba el lugar acompañado de seguridad.

Le lanzaron botellas de agua al salir del recinto

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que una mujer comenzó a gritarle de forma agresiva a Zayn Malik mientras caminaba hacia su vehículo tras finalizar el encuentro con fans.

En las grabaciones también se observa cómo la persona le arrojó botellas de agua, provocando sorpresa entre quienes se encontraban cerca del cantante.

A pesar de la situación, Zayn continuó avanzando sin responder directamente a las agresiones y fue retirado rápidamente por su equipo de seguridad.

An audience member threw water bottles at Zayn Malik and shouted at him as he left his Q&A tonight in Kingston.



(🎥: @zaynismymate) pic.twitter.com/htB0Ci00o4 — Pop Base (@PopBase) May 21, 2026

Zayn Malik mantiene contacto cercano con fans

El evento en Kingston formó parte de una serie de encuentros especiales que el cantante ha realizado recientemente para promocionar nueva música y fortalecer el vínculo con sus seguidores.

Durante los últimos meses, el artista también ha dado de futuros proyectos musicales, algo que ha generado expectativa entre sus fans tras varios años alejados de grandes escenarios.

Hasta el momento, Zayn Malik no ha reaccionado públicamente al incidente ocurrido a la salida del recinto.

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