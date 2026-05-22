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Escena

Refleja Olivia Rodrigo tristeza amorosa en ‘The Cure’

En el video oficial, la cantante aparece interpretando a una enfermera obsesionada con encontrar una “cura” para el dolor emocional.

  • 22
  • Mayo
    2026

Olivia Rodrigo presentó "The Cure", una de las canciones más personales y vulnerables de su nueva etapa musical, donde reflexiona sobre la sensación de vacío e insatisfacción que persiste incluso dentro del amor.

La cantante explicó que este tema terminó convirtiéndose en el eje emocional de su álbum you seem pretty sad for a girl so in love, ya que fue la pieza que logró unir el concepto completo del proyecto.

“Esta canción es la tesis del álbum y fue lo que hizo que todo encajara para mí”, explicó Olivia Rodrigo sobre el significado de The Cure.

La artista detalló que muchas de las canciones del disco conducen hacia esa misma sensación de tristeza o incomodidad emocional, incluso dentro de relaciones amorosas aparentemente felices.

El amor podría no “curar” un corazón roto

En la letra de The Cure, Olivia Rodrigo compara el amor con un tratamiento temporal que promete aliviar inseguridades, ansiedad o soledad, aunque nunca termina solucionando realmente esos conflictos internos.

La cantante reconoció que durante mucho tiempo creyó que enamorarse resolvería aspectos emocionales de su vida, algo que finalmente no ocurrió.

Según explicó en entrevistas recientes, esa aceptación terminó convirtiéndose en el corazón conceptual de esta nueva era musical.

El videoclip usa un hospital como metáfora emocional

El video oficial desarrolla esa misma idea mediante una estética de hospital retro, donde Olivia aparece interpretando a una enfermera obsesionada con encontrar una “cura” para el dolor emocional.

A lo largo del videoclip se le ve mezclando sustancias, probando tratamientos y tratando de salvar corazones rotos, mientras la sensación de desesperanza permanece intacta.

Conforme avanza la historia, la cantante deja de ser quien intenta sanar y termina convertida en paciente, reforzando la idea de que tampoco logra escapar de ese desgaste emocional.

El cierre del video muestra a Olivia sola en una habitación vacía mientras destruye una pequeña figura de enfermera, una escena que muchos fans interpretaron como el final de una fantasía emocional.


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