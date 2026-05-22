Angélica María apuesta ahora por las series de streaming

Con todo y que tiene 76 años de carrera artística y múltiples éxitos en cine, teatro, radio y televisión, Angélica María no se conforma y continúa en la conquista de público nuevo y aprendiendo de los formatos actuales.

Su trayectoria incluye canciones que se han convertido en clásicos, películas memorables, funciones teatrales a reventar, telenovelas muy vistas y exitosos conciertos dentro y fuera de México, ¡pero con todo y eso ella quiere más!

Por ello, no dudó en sumarse al elenco de la serie estadounidense El abogado de Lincoln, que lleva ya varias temporadas en Netflix y es protagonizada por Manuel García-Rulfo.

En la trama, interpreta a la mamá del protagonista, personaje que le permite demostrar su capacidad para actuar hablando perfectamente inglés, codearse con figuras de Hollywood y, sobre todo, presentarse a nuevos espectadores de México, Estados Unidos y el mundo.

Si bien es cierto que en la serie inició con esporádicas apariciones, su personaje ha tomado fuerza, por lo que cada vez aparece más y ya es un hecho que continuará en la quinta temporada.

Dice que aunque los productores de telenovelas siempre la tienen presente y suelen invitarla con frecuencia a ser parte de sus proyectos, en este momento optó por apostarle a las series.

“Eso me faltaba hacer, abrir camino allá, darle un impulso a mi carrera en Estados Unidos y ya no tengo mucho tiempo, así que tengo que hacerlo ya”, expresó. “ando conquistando a otro público y aprendiendo”.

Aunque está muy enfocada en adentrarse de lleno a los proyectos de streaming a nivel internacional, se da tiempo de cumplir con su agenda como cantante, porque el público siempre le responde favorablemente.

“Uno como artista no se detiene, nunca dejas de crear, de aprender, de ver qué más hacer, qué ofrecerle al público que te ha seguido por tantos años y también a las nuevas generaciones2.

“Estar frente al público es una experiencia única, escuchar los aplausos y ver las reacciones ante nuestras canciones”, dijo. “Ahora me toca agradecerles todo su amor, de la mejor manera que sé, cantando”.

Y justamente el 31 de mayo, a las 18:00 horas, se presentará en concierto en un conocido recinto ubicado en el centro de Monterrey y lo hará acompañada de Enrique Guzmán.

“Enrique está cantando mejor que nunca; en el show él canta sus éxitos, yo los míos y también hay momentos en los que cantamos juntos. Los dos lo estamos disfrutando mucho y el público también, y cuando es un lugar como el Pabellón, se pone bueno”, comentó La Novia de México.

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