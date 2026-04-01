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Andrea Legarreta y Erik Rubín mantienen unión familiar en viaje

De hecho, ambos han reiterado que siguen siendo familia, dejando atrás la relación de pareja, pero conservando el afecto y la unión.

  • 01
  • Abril
    2026

La conductora Andrea Legarreta y el cantante Erik Rubín, han mantenido una de las relaciones más sólidas y mediáticas del espectáculo mexicano, luego de más de dos décadas de matrimonio y dos hijas en común.

Sin embargo, en febrero de 2023 anunciaron su separación, sorprendiendo al público, aunque dejaron claro que el cariño entre ambos no desapareció, sino que se transformó en una relación de respeto y amistad.

A pesar de la ruptura, la expareja ha demostrado que su vínculo familiar sigue siendo fuerte, priorizando el bienestar de sus hijas.

Una relación cercana tras la ruptura

Incluso, han sido vistos conviviendo constantemente y manteniendo una dinámica cercana, lo que ha generado comentarios sobre la madurez con la que han llevado su proceso.

De hecho, ambos han reiterado que siguen siendo familia, dejando atrás la relación de pareja, pero conservando el afecto y la unión.

Comparten momentos pese a nuevas relaciones

Actualmente, Andrea Legarreta y Erik Rubín continúan compartiendo momentos importantes, incluyendo viajes y convivencias con sus hijas, en ocasiones sin la presencia de sus nuevas parejas.

“Nos vamos unos días en familia. Tenemos las agendas bien apretadas todos y entonces, pues vamos a aprovechar” dijo Andrea Legarreta al ser abordada en el Aeropuerto de la ciudad De México.

Una separación fuera de lo convencional

Esta dinámica ha llamado la atención del público, ya que refleja una forma poco convencional de afrontar una separación, basada en el respeto, la comunicación y el compromiso de mantener una familia unida pese a los cambios en su vida sentimental.


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