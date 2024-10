Anna Kendrick es 'La mujer del momento' en su nueva película

"La mujer del momento" es el título de la película que marca el debut como directora de la actriz Anna Kendrick, quien también protagoniza la historia centrada en un asesino serial de un programa de citas.

La cinta se basa en una historia real y combina elementos de thriller y crimen, lo que la hace atractiva para una variedad de espectadores.

Kendrick, conocida por su trabajo en películas y series populares, como Up in the Air y Pitch Perfect, también agrega un atractivo adicional al proyecto.

La historia detrás del filme es impactante y escalofriante, ya que se basa en un asesino en serie, Rodney Alcalá, que utilizó un programa de citas de la televisión como plataforma para acercarse a sus víctimas potenciales.

Si bien se sabe con certeza fueron ocho, diversos analistas calculan que pudieron ser hasta 100 mujeres e incluso más.

La película parece explorar la inquietante conexión entre Cheryl Bradshaw, la concursante que eligió a Alcalá en el programa The Dating Game, y el asesino en serie detrás de escena.

El hecho de que Alcalá ya había sido condenado por delitos sexuales antes de aparecer en el programa agrega un elemento aún más siniestro a la historia.

De forma intercalada, la narrativa sigue a Rodney Alcala y su modus operandi¡ para atraer a sus víctimas. Por fortuna, Kendrick y su fotógrafo, Zach Kuperstein no caen en la indulgencia de la explotación: el director de fotografía sostiene el plano lo necesario para conseguir la tensión deseada, y lo mostrado es sólo lo suficiente para conectar los puntos sobre las atrocidades cometidas.

Lo interesante es que, en la subtrama del asesino, la cámara nos sitúa en la misma óptica depredadora, representando a las mujeres como presas: arrinconadas bajo una escalera, pequeñas en medio de la nada, vulnerables en un plano opresor donde el peligro puede venir de cualquier lado.

La cinta, que llegará a Netflix el próximo viernes, cuenta con un cast destacable como Daniel Zovatto, Tony Hale y Nicolette Robinson.

Comentarios