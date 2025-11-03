Cerrar X
Escena

Anuncia Reik gira 2026 con fechas en Monterrey y Guadalajara

El grupo Reik iniciará su 'Reik 2026 Tour' con presentaciones el 9 de mayo en la Arena Monterrey y el 22 de mayo en la Arena Guadalajara

  • 03
  • Noviembre
    2025

La icónica banda mexicana Reik anunció su regreso a los escenarios con la gira “Reik 2026 Tour”, una nueva etapa en su carrera con la que recorrerán Estados Unidos, Latinoamérica y México.

Entre las primeras fechas confirmadas destacan Arena Monterrey, el 9 de mayo de 2026, y Arena Guadalajara, el 22 de mayo de 2026, ambas a las 21:00 horas.

Jesús Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín prometen un espectáculo lleno de emociones, sorpresas y su característico toque pop romántico, con el que han conquistado al público durante más de dos décadas.

Más de veinte años de trayectoria y grandes colaboraciones

Desde su formación en Mexicali, Reik se ha consolidado como una de las agrupaciones más importantes de la música en español. Han colaborado con artistas de talla internacional como Maluma, J Balvin, Sebastián Yatra, Camilo, Aitana, Christian Nodal, Ozuna, Grupo Firme y María Becerra, entre otros.

Con esta nueva gira, la banda celebra su legado musical y su evolución artística, reafirmando su compromiso con los millones de fans que los han acompañado a lo largo de su carrera.

Fechas y puntos de venta

Para ambas presentaciones, la preventa exclusiva con tarjetas BAZ se llevará a cabo del 5 al 7 de noviembre, mientras que la venta general comenzará el 8 de noviembre a las 10:00 horas.

Los boletos estarán disponibles a través del sistema SuperBoletos, así como en Palacio de Hierro, Innova Sport y las taquillas de las arenas correspondientes, en Guadalajara también podrán adquirirse en Mr. CD.


