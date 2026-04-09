Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
apela_sean_diddy_combs_condena_bajo_primera_enmienda_a0b533f927
Escena

Apelará Sean 'Diddy' Combs su condena con Primera Enmienda

Su defensa reiteró que ya se había planteado ante el juez que las filmaciones del rapero correspondían a la libertad de expresión

  • 09
  • Abril
    2026

Los abogados de Sean “Diddy” Combs buscarán este jueves apelar la condena de cuatro años impuesta al rapero, luego de alegar que fue tratado injustamente en el juicio que lo envió a prisión por cargos relacionados con la prostitución.

Combs, actualmente en una prisión federal en Nueva Jersey, no estará presente en los alegatos del jueves para que los jueces encargados desistan de la sentencia de más de cuatro años de prisión.

En los alegatos, los abogados reiteraron que ya habían planteado ante el juez que las filmaciones de Combs de encuentros sexuales entre sus novias y trabajadores sexuales masculinos equivalían a “pornografía amateur” y estaban protegidas por la Primera Enmienda.

Esta última protege la libertad de expresión, por lo que los defensores señalan que el término “prostitución” debería interpretarse de manera estricta para excluir lo que se describe como una actividad voyerista y expresiva.

Recordemos que fue declarado culpable en virtud de la Ley Mann, que prohíbe transportar a personas a través de fronteras estatales para cometer cualquier delito sexual.

Los fiscales federales señalaron que las grabaciones de Combs no convierten su caso en un asunto de libertad de expresión.

Afirmaron que si Combs llegara a tener razón, “los burdeles que ofrecen escenas elaboradas y escenificadas para que individuos tengan sexo con mujeres a cambio de pago podrían alegar protección de la Primera Enmienda”.

El juicio de Combs expuso el año pasado la sórdida vida privada de una de las figuras más influyentes de la música. El caso incluyó testimonios estremecedores sobre violencia, drogas y actos sexuales que, según los testigos, él llamaba “freak-offs” o “noches de hotel”.

 

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

elizabeth_olsen_c24d5f1065
Elizabeth Olsen podría estar esperando a su primer hijo
eduardo_yanez_60110fc1e1
Eduardo Yáñez podría pisar la cárcel por incidente con reportera
PLANTILLAS_WEB_EH_INFO_7_29_903bbe4544
Cuestiona Jimmy Kimmel foto de Melania con Epstein tras discurso
publicidad

Últimas Noticias

artemis_ii_6b39f9cb55
Artemis II enfrentará 13 minutos críticos para volver a la Tierra
fifa_boletos_mundial_00a36e4668
FIFA lanza boletos de hasta US$4,105 rumbo al Mundial 2026
elizabeth_olsen_c24d5f1065
Elizabeth Olsen podría estar esperando a su primer hijo
publicidad

Más Vistas

viajes_832f53c6a3
Engañan a regios con paquetes turísticos ‘fantasma’
EH_DOS_FOTOS_81_2c7840a351
Denuncia Pemex a empleada por millonaria fiesta de XV en Tabasco
rewg_28da81e053
Muere Melchor Peredo, ícono del muralismo mexicano
publicidad
×