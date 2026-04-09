Apelará Sean 'Diddy' Combs su condena con Primera Enmienda

Los abogados de Sean “Diddy” Combs buscarán este jueves apelar la condena de cuatro años impuesta al rapero, luego de alegar que fue tratado injustamente en el juicio que lo envió a prisión por cargos relacionados con la prostitución.

Combs, actualmente en una prisión federal en Nueva Jersey, no estará presente en los alegatos del jueves para que los jueces encargados desistan de la sentencia de más de cuatro años de prisión.

En los alegatos, los abogados reiteraron que ya habían planteado ante el juez que las filmaciones de Combs de encuentros sexuales entre sus novias y trabajadores sexuales masculinos equivalían a “pornografía amateur” y estaban protegidas por la Primera Enmienda.

Esta última protege la libertad de expresión, por lo que los defensores señalan que el término “prostitución” debería interpretarse de manera estricta para excluir lo que se describe como una actividad voyerista y expresiva.

Recordemos que fue declarado culpable en virtud de la Ley Mann, que prohíbe transportar a personas a través de fronteras estatales para cometer cualquier delito sexual.

Los fiscales federales señalaron que las grabaciones de Combs no convierten su caso en un asunto de libertad de expresión.

Afirmaron que si Combs llegara a tener razón, “los burdeles que ofrecen escenas elaboradas y escenificadas para que individuos tengan sexo con mujeres a cambio de pago podrían alegar protección de la Primera Enmienda”.

El juicio de Combs expuso el año pasado la sórdida vida privada de una de las figuras más influyentes de la música. El caso incluyó testimonios estremecedores sobre violencia, drogas y actos sexuales que, según los testigos, él llamaba “freak-offs” o “noches de hotel”.

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