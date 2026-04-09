Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
bomberos_1d9eb86888
Nacional

Reporta Pemex incendio sofocado en refinería Olmeca

La petrolera indicó que continuará proporcionando información a través de sus canales oficiales conforme avance la evaluación del incidente

  • 09
  • Abril
    2026

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que el incendio registrado en una bodega de almacenamiento de coque dentro de la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, fue controlado en su totalidad sin que se reportaran personas lesionadas.

La empresa estatal detalló que, tras las labores de atención, el siniestro quedó completamente sofocado, luego de la intervención de brigadas especializadas que trabajaron en el lugar.

Movilizan a 150 elementos para atender la emergencia

Durante la contingencia, se desplegó un operativo con la participación de 150 elementos, quienes llevaron a cabo acciones para contener el fuego y evitar su propagación a otras áreas del complejo.

Asimismo, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez, acudió a la refinería para supervisar personalmente las labores, con el objetivo de dar seguimiento directo a la situación.

De manera preliminar, la empresa reiteró que no se registraron personas lesionadas.

Confirma Sheinbaum que incendio estuvo controlado

Previamente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había informado que el incendio se encontraba controlado y confinado a una zona específica dentro de la instalación.

La mandataria explicó que, de acuerdo con reportes del director de Pemex y del gerente de la refinería, Julio César Aguilar, el incidente se limitó al área de almacenamiento de coque.

También señaló que en las labores participaron elementos de Pemex con apoyo de la Marina, la Defensa y autoridades estatales, quienes colaboraron en la atención de la emergencia.

Pemex mantiene monitoreo tras el incidente

La petrolera indicó que continuará proporcionando información a través de sus canales oficiales conforme avance la evaluación del incidente.

El incendio se suma a antecedentes recientes en la zona, luego de que el pasado 17 de marzo se registrara otro siniestro en las inmediaciones de la refinería, el cual dejó al menos cinco personas fallecidas, entre ellas una trabajadora de Pemex.

Incidente previo estuvo relacionado con derrame y lluvias

En ese caso, Pemex explicó que las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de aguas con residuos aceitosos, lo que generó un estancamiento fuera de las instalaciones.

Posteriormente, se produjo la ignición del material inflamable en el exterior del complejo, lo que derivó en el incendio que dejó víctimas mortales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

incendio_pemex_sheinbaum_6c525eae07
Confirman saldo blanco tras incendio en refinería Dos Bocas
finanzas_gasolina_refineria_d68a53837d
Se dispara producción de gasolina y diésel en México
sheinbaum_educacion_infraestructura_915fe81c62
'Está controlado'. Descarta Sheinbaum mayor daño por incendio
publicidad

Últimas Noticias

AP_26101211228380_2d880f1f82
Lakers dominan a Suns y aseguran ventaja de local en playoffs
H_Flod2z_WYA_Aj_Z3k_976e7906df
¡La sufrió! Auténticos Intermedia derrota 17-14 a Cheyennes
Policia_archivo_cd7b7386c1
Denuncian por agresión a aspirante a gobernador de California
publicidad

Más Vistas

INFO_7_DOS_FOTOS_26861fda6a
Fiscalía investiga fraude de Safe Travel; hay 138 afectados
necaxa_tigres_2c8d61102d
Liga MX cambia de fecha y hora partido entre Necaxa vs. Tigres
viajes_832f53c6a3
Engañan a regios con paquetes turísticos ‘fantasma’
publicidad
×