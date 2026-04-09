Reporta Pemex incendio sofocado en refinería Olmeca

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que el incendio registrado en una bodega de almacenamiento de coque dentro de la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, fue controlado en su totalidad sin que se reportaran personas lesionadas.

La empresa estatal detalló que, tras las labores de atención, el siniestro quedó completamente sofocado, luego de la intervención de brigadas especializadas que trabajaron en el lugar.

Movilizan a 150 elementos para atender la emergencia

Durante la contingencia, se desplegó un operativo con la participación de 150 elementos, quienes llevaron a cabo acciones para contener el fuego y evitar su propagación a otras áreas del complejo.

Asimismo, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez, acudió a la refinería para supervisar personalmente las labores, con el objetivo de dar seguimiento directo a la situación.

De manera preliminar, la empresa reiteró que no se registraron personas lesionadas.

📍Pemex informa:



El incendio en la Refinería Olmeca se encuentra sofocado. El director general, Víctor Rodríguez Padilla, se traslada al lugar para supervisar personalmente las labores. De manera preliminar no se reportan personas lesionadas. Seguiremos informando. pic.twitter.com/uUpBAo4kQN — Petróleos Mexicanos (@Pemex) April 10, 2026

Confirma Sheinbaum que incendio estuvo controlado

Previamente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había informado que el incendio se encontraba controlado y confinado a una zona específica dentro de la instalación.

La mandataria explicó que, de acuerdo con reportes del director de Pemex y del gerente de la refinería, Julio César Aguilar, el incidente se limitó al área de almacenamiento de coque.

También señaló que en las labores participaron elementos de Pemex con apoyo de la Marina, la Defensa y autoridades estatales, quienes colaboraron en la atención de la emergencia.

Pemex mantiene monitoreo tras el incidente

La petrolera indicó que continuará proporcionando información a través de sus canales oficiales conforme avance la evaluación del incidente.

El incendio se suma a antecedentes recientes en la zona, luego de que el pasado 17 de marzo se registrara otro siniestro en las inmediaciones de la refinería, el cual dejó al menos cinco personas fallecidas, entre ellas una trabajadora de Pemex.

Incidente previo estuvo relacionado con derrame y lluvias

En ese caso, Pemex explicó que las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de aguas con residuos aceitosos, lo que generó un estancamiento fuera de las instalaciones.

Posteriormente, se produjo la ignición del material inflamable en el exterior del complejo, lo que derivó en el incendio que dejó víctimas mortales.

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