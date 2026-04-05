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Olivia Rodrigo agota CDs y bate récords históricos de streaming

La canción 'You seem pretty sad for a girl so in love' de Olivia Rodrigo ya ha superado los 1,04 millones de preguardados en streaming.

  • 05
  • Abril
    2026

La canción "You seem pretty sad for a girl so in love" de Olivia Rodrigo ya ha superado los 1,04 millones de preguardados en streaming. 

Este logro, conseguido en menos de tres días desde su anuncio, la coloca como el segundo álbum femenino más rápido en alcanzar esta marca en la historia de la plataforma y en el top 3 de todos los álbumes más rápidos.

Por si fuera poco, la versión estándar en CD de You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love (disponible desde el 12 de junio de 2026) se agotó en la tienda oficial de Estados Unidos, a pesar de no ser una edición limitada ni firmada.

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Este es un hito en la carrera de Rodrigo, ya que es la primera vez que logra vender un CD estándar de forma completa.

Además, también se agotaron el CD firmado y el vinilo firmado de 180 gramos, evidenciando un hype enorme entre sus fans, conocidos como Livies.

Tras tres años de espera, Olivia Rodrigo anuncia su regreso triunfal con su tercer álbum de estudio, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, que se estrenará el próximo 12 de junio de 2026.

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La cantante compartió la portada del disco, en la que aparece boca abajo en un columpio de parque, mostrando su sonrisa característica, y escribió: “Estoy muy orgullosa de este disco y no puedo esperar a que lo escuchen”.

Lee aquí la nota completa: Olivia Rodrigo lanzará su tercer álbum este junio 2026

Dominio en plataformas de streaming

El álbum alcanzó el #2 en el conteo global de álbumes más pre-guardados de Spotify y es el #1 en pre-guardados de Apple Music en Estados Unidos.

Todo apunta a que You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love será su lanzamiento más fuerte hasta la fecha, tanto en ventas físicas como en streaming.

El 2 de abril de 2026, Olivia Rodrigo anunció oficialmente su tercer álbum de estudio, titulándolo You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love.

La portada del disco, la primera sin tonos púrpuras, muestra a Rodrigo boca abajo en un columpio, sonriendo sin pudor.

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Antes del anuncio, los rumores y la expectación eran enormes. Un mural rosa en Los Ángeles con el título del álbum alimentó la emoción de los fans, que esperaban nuevo material tras su último disco GUTS (2023), que debutó en la cima del Billboard 200, y su álbum debut Sour (2021), que consolidó su estrellato mundial con éxitos como Drivers License y Good 4 U.

Producción y contenido del álbum

Dan Nigro, productor de sus dos primeros álbumes, vuelve a colaborar en este proyecto. El álbum contará con 13 canciones, que Rodrigo describe como “tristes canciones de amor”, inspiradas en emociones complejas y experiencias románticas.

“Sentía algo parecido al enamorarme: que en cuanto estuviera en una relación estupenda, empezaría a sentirme bien conmigo misma y todo se solucionaría solo. Pero no funciona así", explicó en declaraciones a British Vogue.

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Una de las canciones del álbum tiene un aire más onírico y etéreo, inspirada en una escena de Sex and the City, mostrando la sensibilidad y estilo característico de Rodrigo.

You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love estará disponible el 12 de junio de 2026, y promete mantener a Olivia Rodrigo en la cima del pop contemporáneo, con su estilo de heartbreak y amor complicado que tanto conecta con sus fans.


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