Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
parque_recreativo_f23a6b07af
Nuevo León

Autoridades de Escobedo impulsan visita al paraje Ojo de Agua

Autoridades municipales señalaron que este sitio se ha consolidado como un punto de convivencia, donde las familias pueden realizar diversas actividades

  • 02
  • Abril
    2026

El Gobierno de Escobedo lanzó una invitación a la ciudadanía para aprovechar el periodo vacacional y visitar el paraje natural Ojo de Agua, un espacio que destaca por su riqueza ecológica y su entorno natural dentro de la zona urbana.

Durante un recorrido por el sitio, el secretario del Ayuntamiento, Felipe Canales, acompañado de Ignacio Hierro, director del Instituto Municipal de Planeación, así como vecinos del sector, supervisó las acciones implementadas para la conservación de este punto considerado emblemático para el municipio.

“Invitamos a la gente aquí del municipio y a la gente de otros municipios a que vengan a conocer el lugar. Es un lugar muy bonito que les va a gustar mucho”, expresó el funcionario durante la visita.

Un espacio natural con actividades para toda la familia

Autoridades municipales señalaron que este sitio se ha consolidado como un punto de convivencia, donde las familias pueden realizar diversas actividades recreativas y deportivas en un entorno al aire libre.

El área cuenta con juegos infantiles, canchas y amplios espacios abiertos, lo que permite a los visitantes disfrutar de momentos de esparcimiento en contacto directo con la naturaleza.

Conservación y cuidado del entorno

Durante el recorrido, se destacó la importancia de mantener en buen estado este espacio natural, por lo que se hizo un llamado a la población a colaborar en su preservación.

Se exhortó a los visitantes a no arrojar basura, evitar encender fogatas y respetar tanto la flora como la fauna del lugar, con el objetivo de proteger el equilibrio ambiental que caracteriza a la zona.

Un pulmón urbano clave para Escobedo

El Ojo de Agua es considerado uno de los principales pulmones urbanos del municipio, debido a que en el sitio brota agua de forma natural, lo que favorece la biodiversidad y la formación de un microecosistema.

Este entorno contribuye a la regulación ambiental y representa un espacio clave para el bienestar de la comunidad, al ofrecer un área verde accesible dentro de la ciudad.

Impulso a espacios públicos y desarrollo sostenible

Las acciones de mantenimiento y promoción de este paraje forman parte de una estrategia municipal enfocada en la recuperación de espacios públicos y el desarrollo sostenible, priorizando la protección de áreas verdes y el fortalecimiento del tejido social.

Con ello, el municipio busca fomentar entornos saludables que permitan a las familias convivir y disfrutar de espacios naturales sin salir de la ciudad.

rioo.png


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_04_05_T150113_415_ccee11491f
Resaltan Miguel Flores avances en Movilidad de Nuevo León
Samuel_Garcia_bf21c9ceb2
Inicia Samuel García gira de trabajo en Asia; busca inversiones
Whats_App_Image_2026_04_04_at_3_49_52_PM_2df44d1355
Ataque armado en “La Playita” deja dos policías heridos
publicidad

Últimas Noticias

escena_pasuca_a295371b8a
Famosos celebran la Pascua con estilo y tradición
nacional_bloqueos_agricultores_2ae2ddefcb
Llama Segob evitar bloqueos carreteros por parte de agricultores
image_3b8cccc71c
Se fuga ex policía del Centro Integral de Justicia de Victoria
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×