Autoridades de Escobedo impulsan visita al paraje Ojo de Agua

El Gobierno de Escobedo lanzó una invitación a la ciudadanía para aprovechar el periodo vacacional y visitar el paraje natural Ojo de Agua, un espacio que destaca por su riqueza ecológica y su entorno natural dentro de la zona urbana.

Durante un recorrido por el sitio, el secretario del Ayuntamiento, Felipe Canales, acompañado de Ignacio Hierro, director del Instituto Municipal de Planeación, así como vecinos del sector, supervisó las acciones implementadas para la conservación de este punto considerado emblemático para el municipio.

“Invitamos a la gente aquí del municipio y a la gente de otros municipios a que vengan a conocer el lugar. Es un lugar muy bonito que les va a gustar mucho”, expresó el funcionario durante la visita.

Un espacio natural con actividades para toda la familia

Autoridades municipales señalaron que este sitio se ha consolidado como un punto de convivencia, donde las familias pueden realizar diversas actividades recreativas y deportivas en un entorno al aire libre.

El área cuenta con juegos infantiles, canchas y amplios espacios abiertos, lo que permite a los visitantes disfrutar de momentos de esparcimiento en contacto directo con la naturaleza.

Conservación y cuidado del entorno

Durante el recorrido, se destacó la importancia de mantener en buen estado este espacio natural, por lo que se hizo un llamado a la población a colaborar en su preservación.

Se exhortó a los visitantes a no arrojar basura, evitar encender fogatas y respetar tanto la flora como la fauna del lugar, con el objetivo de proteger el equilibrio ambiental que caracteriza a la zona.

Un pulmón urbano clave para Escobedo

El Ojo de Agua es considerado uno de los principales pulmones urbanos del municipio, debido a que en el sitio brota agua de forma natural, lo que favorece la biodiversidad y la formación de un microecosistema.

Este entorno contribuye a la regulación ambiental y representa un espacio clave para el bienestar de la comunidad, al ofrecer un área verde accesible dentro de la ciudad.

Impulso a espacios públicos y desarrollo sostenible

Las acciones de mantenimiento y promoción de este paraje forman parte de una estrategia municipal enfocada en la recuperación de espacios públicos y el desarrollo sostenible, priorizando la protección de áreas verdes y el fortalecimiento del tejido social.

Con ello, el municipio busca fomentar entornos saludables que permitan a las familias convivir y disfrutar de espacios naturales sin salir de la ciudad.





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