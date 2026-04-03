Regios viven de apariencias y dañan vínculos reales

Las apariencias sí que pueden engañar, pues más allá de lo material, el aparentar algo que no eres fomenta la creación de vínculos falsos que se basan en la mentira en lugar de una verdadera conexión entre las almas y los sentimientos.

Aunque el “vivir de las apariencias” es un fenómeno que siempre ha existido en la humanidad, la psicóloga Verónica Marcos puntualiza que el priorizar siempre el qué dirán crea una coraza en las personas, las cuales las obliga a tener una doble vida.

La psicóloga dijo en entrevista con El Horizonte que las apariencias también aíslan al construir una fachada donde se sacrifican los vínculos honestos por relaciones superficiales que carecen de una base emocional sólida.

“Eso hace que las personas empiecen a dejar de ser ellas mismas, por pretender, por aparentar ser quien no eres, para pertenecer a un grupo donde todos están aparentando pertenecer y pretender ser lo que no son".

“Y entonces estás conectando desde los egos y no desde las almas. Entonces se empiezan relaciones ficticias, falsas, artificiales, plásticas, donde no hay una interacción”, indicó la psicóloga.

El fenómeno aspiracional de vivir como influencer

Aparentar es un tipo de conducta que siempre ha existido, pero con las redes sociales es más notorio, pues ahora las personas con más facilidad acceden a perfiles aspiracionales deinfluencersr, cuando la mayoría de quienes los siguen no pueden lograr ese estilo de vida.

La cultura contemporánea privilegia el éxito superficial, ejerciendo una presión sobre el individuo que lo obliga a proyectar una fachada para satisfacer las expectativassociales,s y el mejor escenario para demostrarla son las redes sociales.

Desde el primer vistazo al celular al despertar hasta la última interacción en la noche, millones de mexicanos no solo usan internet: habitan un universo paralelo donde se informan, conversan y construyen su otra identidad.

Según la más reciente Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), realizada por el INEGI, el 90.4% de los internautas en el país utiliza redes sociales.

La estadística es contundente: en un México hiperconectado, 9 de cada 10 personas con acceso a la red están presentes en las plataformas digitales viendo otros perfiles, y es aquí donde exponencialmente se complica el problema.

Según la psicóloga, este fenómeno de la apariencia es una conducta histórica que ha encontrado en las redes sociales un catalizador sin precedentes, transformando la antigua competencia vecinal en una vitrina global de estilos de vida aspiracionales.

“Es un fenómeno que ha existido toda la vida y se ha potencializado con las redes sociales, porque antes en lospueblos,spues,s te copiabas el jardín de la casa del vecin;, en las ciudades te copiabas del carro del vecin. Inclusivee hay una películaque,e antes de que existieran las redessociales,s se llama LosJones,s si mal norecuerdo,o y sale Demi Moore”, indicó Marcos.

“Y es una película de cómo la influencia de una familia que llegaba a una ciudad hacía que todo el pueblo los imitara y los viera como sus modelos aseguir,r y la señora empieza a usar determinada marca de ropa, el señor determinada marca de ropa, los hijos van a determinados clubs,etcétera,a y entonces el pueblo empieza a verlos como en admiración y aimitarlos,s y esto es una realida;, ahorita pasa idéntico con losinfluencersr, pero es mercadotecnia”, agregó la psicóloga.

Advierte del daño de enamorarse de una mentira

Por el lado de las relacioneshumanas,s indicó que una gran parte de las infidelidades que se dan entre parejas es por la falta de conexión real entre los seres humanos, pues se enamoran de una mentira y no hay nada más allá de lo que se puede ofrecer para aparentar ante la sociedad.

“En las parejas es lo peor, porque si yo aparento ser lo que no soy y tú aparentas ser lo que no eres, vamos a conectar desde donde no somos ninguno de los dos".

“Entonces, tú no te vas a enamorar demí,í de miesencia,a ni yo de la tuya, sino de lo que te doy y de lo que me das, de lo que aparentas y de lo que aparento. Entonces, ese es un enamoramiento completamente ficticio. Estás enamorado de una mentira”, puntualizó.

Romper el patrón

Superar estos patrones de conducta exige una transformación personal.

El proceso, explicó Marcos, comienza al renunciar a la validación externa y a la simulación, permitiendo que la identidad real prevalezca sobre la expectativa social.

El cambio real surge desde el individuo: inicia al romper con el ciclo de las apariencias y el temor al juicio social, apostando por una identidad honesta y sin filtros.

"La manera de romper con este tipo de patrones inicia desde el cambio de una persona, desde el momento en donde uno decide dejar de aparentar y dejar de importar el qué dirán y comenzar a ser quien realmente eres", puntualizó.





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