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Finanzas

Ebrard alista estrategia con el CCE rumbo a revisión del T-MEC

México y EUA sostendrán la segunda ronda de conversaciones el próximo lunes en la CdMX, el diálogo buscará evitar aranceles y fortalecer cadenas de suministro

  • 17
  • Abril
    2026

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo un encuentro con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) como parte de los preparativos para la segunda ronda de conversaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos en torno a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), programada para el próximo lunes en la Ciudad de México.

La delegación estadounidense será encabezada por el representante comercial Jamieson Greer, quien presentará la postura de su país frente a los planteamientos ya expuestos por México en encuentros previos.

Durante una entrevista, Ebrard destacó la coordinación con el sector empresarial mexicano y agradeció la participación del CCE, así como la organización del encuentro por parte de su presidente, José Medina Mora.

“Ahí instalamos a los equipos, ya la vez anterior nos presentaron la postura mexicana, ahora tenemos la respuesta de ellos. Vamos a tener una conversación sobre cuáles son los puntos centrales de cada uno”, explicó el funcionario.

México insistirá en eliminación de aranceles

El titular de Economía reiteró que uno de los principales objetivos del Gobierno mexicano es evitar la imposición de aranceles y garantizar la continuidad del tratado comercial.

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“Nosotros ya dijimos que queremos que no haya aranceles, que el tratado salga adelante; esa es nuestra postura. Vamos a escuchar lo que nos va a decir Estados Unidos”, señaló.

Asimismo, adelantó que México volverá a plantear su preocupación por el impacto de los aranceles vigentes bajo la Sección 232, así como por las cuotas impuestas a productos del sector agropecuario, como el tomate.

Otro de los temas clave será el fortalecimiento de las cadenas de suministro en América del Norte, con el objetivo de sustituir importaciones provenientes de Asia.

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“Tenemos que avanzar en cadenas de suministro para reemplazar importaciones de Asia, es un motivo importante de conversación”, indicó Ebrard.

Posible reunión en Palacio Nacional

El funcionario también adelantó que se contempla una visita a Palacio Nacional como parte de la agenda del lunes, aunque aún está pendiente la confirmación por parte de la Oficina de la Presidencia.

“Va a haber una visita a Palacio, estamos esperando la confirmación, pero seguramente será ahí”, dijo.

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Ebrard subrayó la estrecha colaboración con el CCE, que recientemente sostuvo reuniones en Washington, y destacó que se ha acordado una estrategia conjunta para fortalecer la presencia de empresas mexicanas en Estados Unidos.

“Les pedí tener cada vez más activismo en Estados Unidos, presentar más las inversiones mexicanas allá y hacer presencia. Tenemos muy buena coordinación con Medina Mora”, concluyó.


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