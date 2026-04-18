Justin Baldoni busca incluir la fortuna de Blake Lively en juicio

El actor y director Justin Baldoni solicitó que el tribunal de Nueva York permita discutir el patrimonio neto y la situación financiera de Blake Lively durante el juicio que ambos enfrentan, argumentando que es un elemento relevante dentro del proceso.

Según documentos legales citados en medios estadounidenses, Baldoni sostiene que la actriz ha puesto su situación económica en el centro del caso al reclamar pérdidas millonarias derivadas de una supuesta campaña de desprestigio.

La defensa de Baldoni afirma que el nivel de ingresos de Lively, así como el de su esposo, el actor Ryan Reynolds, debe ser considerado por el jurado para contextualizar las supuestas pérdidas económicas alegadas en la demanda.

El equipo legal también insiste en que ciertos aspectos de la vida profesional y decisiones laborales de la actriz serían relevantes para determinar el impacto real de los daños reclamados.

Disputa sobre pruebas y testimonios

El actor también busca que se incluya en el juicio referencias a otros elementos del caso, como personajes de producciones cinematográficas y testimonios de terceros, mientras la defensa de Lively ha intentado excluir algunos de estos puntos.

Por su parte, el equipo legal de la actriz ha argumentado que ciertas declaraciones y testimonios reflejan presuntos comportamientos inapropiados en el entorno laboral.

El enfrentamiento legal entre ambas partes incluye acusaciones cruzadas por difamación, incumplimiento de contrato y represalias, en un caso que ha ido escalando desde hace meses en tribunales de Nueva York.

Un juez ya había desestimado parte de las demandas presentadas inicialmente, aunque el proceso principal continúa y está previsto que llegue a juicio en mayo.

La disputa se ha convertido en uno de los procesos legales más mediáticos de Hollywood recientes, involucrando a figuras del cine y la televisión, y combinando acusaciones profesionales con debates sobre reputación, finanzas y relaciones laborales en la industria del entretenimiento.

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