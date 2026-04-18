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Nuevo León

Fuerza Civil captura a tres con casi $500,000 en Linares

Tres presuntos generadores de violencia fueron detenidos en Linares, Nuevo León, tras un operativo encabezado por Fuerza Civil

  • 18
  • Abril
    2026

Tres personas consideradas como generadoras de violencia fueron detenidas en el municipio de Linares, Nuevo León, como resultado de un operativo encabezado por la División de Inteligencia de Fuerza Civil, en coordinación con elementos de la Defensa, la Guardia Nacional y la Agencia Estatal de Investigaciones.

La acción se llevó a cabo durante las primeras horas de este sábado en la colonia Lázaro Dimas, donde autoridades mantenían labores de vigilancia tras detectar previamente a los sospechosos.

De acuerdo con el reporte oficial, los presuntos se desplazaban en un vehículo Mazda 6 con placas del estado de Tamaulipas.

Fue sobre la calle Álamo, a la altura de la avenida Venustiano Carranza, donde los agentes ubicaron una unidad que coincidía con la descripción.

Al marcarles el alto, el conductor aceleró la marcha, lo que derivó en una persecución que concluyó en un camino de terracería.

Mediante acciones tácticas y comandos verbales, los elementos lograron someter a los tripulantes sin que se reportaran enfrentamientos.

Identificación de los detenidos

Los sospechosos fueron identificados como Martín “N”, de 29 años; Aldo “N”, de 28; y Dulce “N”, de 24, quienes ya eran buscados por autoridades por su presunta participación en actividades delictivas vinculadas a un grupo criminal.

Aseguran armas, droga y dinero

Durante la revisión, los agentes aseguraron diversos indicios, entre ellos dos armas largas abastecidas con un total de 55 cartuchos útiles, una réplica de arma larga, 80 dosis de polvo blanco con características similares a la cocaína y 120 dosis de una sustancia granulada semejante al cristal.

Asimismo, se decomisaron aproximadamente $400 mil pesos en efectivo, dispositivos móviles e instrumentos de pesaje, presuntamente utilizados para la distribución de droga.

Tras su detención, los tres individuos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica en las próximas horas.


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