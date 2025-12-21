Trump retira a decenas de diplomáticos de embajadas en el mundo

La Administración de Donald Trump retiró a cerca de 30 diplomáticos de carrera de sus puestos y a otros altos cargos en las diferentes embajadas del país.

Este despido es parte de una estrategia de reestructuración del país en el extranjero, con personal que se considere un partidario firme de la consigna “Estados Unidos primero”.

La semana pasada se informó a los jefes de misión en al menos 29 países que sus mandatos terminarían en enero, según dos funcionarios del Departamento de Estado, quienes hablaron a condición de guardar el anonimato para poder declarar sobre movimientos internos de personal.

Los funcionarios habían asumido sus puestos durante el mandato de Joe Biden, pero habían sobrevivido a una ola de despidos durante los primeros seis meses del segundo mandato de Trump, ola la cual se enfocó principalmente en el nombramiento de políticos.

Sin embargo, eso tuvo un cambio total el pasado miércoles, cuando comenzaron a recibir avisos de funcionarios en Washington sobre sus salidas inminentes.

De acuerdo con funcionarios, los afectados por la reorganización no están perdiendo sus trabajos en el servicio exterior, pero regresarán a Washington para recibir otros encargos, si es que desean aceptarlos.

Por su parte, el Departamento de Estado se negó a comentar sobre cifras específicas ni embajadores afectados, pero defendió los cambios, diciendo que se trata de "un proceso estándar en cualquier administración". Señaló que un embajador es "un representante personal del presidente, y es derecho del presidente asegurarse de que tiene individuos en estos países que promuevan la agenda de Estados Unidos primero".

Continentes y países afectados

África es el continente donde hubo más remociones de embajadores. Fueron retirados de 13 países: Burundi, Camerún, Cabo Verde, Gabón, Costa de Marfil, Madagascar, Mauricio, Níger, Nigeria, Ruanda, Senegal, Somalia y Uganda.

En segundo lugar está Asia, con cambios de embajadores en ocho naciones: Fiyi, Laos, las Islas Marshall, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Vietnam, Nepal y Sri Lanka.

En Europa se les retiró de cuatro países (Armenia, Macedonia, Montenegro y Eslovaquia); en Oriente Medio de dos (Argelia y Egipto), y en el hemisferio occidental de dos más (Guatemala y Surinam).

