Bellakath revela que casi muere por hacerse una liposucción

Luego de someterse a procedimientos quirúrgicos, la cantante Bellakath confesó en una entrevista que casi pierde la vida.

Katherine Huerta, conocida como 'Bellakath', saltó a la fama recientemente por su éxito 'Gatita', el cual, se ha visto envuelta en la polémica por temas de plagio. Y aunque esto fue resuelto, en una entrevista la cantante reveló que ha superado otros obstáculos en su vida que incluso la han puesto al borde de la muerte.

Fue durante una entrevista con el youtuber Gusgri, que la cantante reveló detalles que pocos conocían sobre su vida.

Según contó la artista, ha tenido diferentes problemas de salud debido a los distintos procedimientos estéticos a los que se ha sometido a lo largo de su vida.



Uno de ellos fue una liposucción por la que estuvo a punto de morir.



Esto ocurrió porque mientras quiso levantarse de la anestesia sufrió una hipotermia, lo que quiere decir que su temperatura corporal se situó debajo de sus valores normales.



Katherine reveló que no sólo fue la liposucción, ya que también se colocó implantes mamarios, lo que le provocó una gran pérdida de sangre.



“Fue muy riesgoso hacerse tantos procedimientos. ¿Sabes cuánta sangre perdí? Casi me muero, pero igual me dejaron mal”, declaró.