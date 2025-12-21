Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
escena_tyler_chase_f7c6cd6c9a
Escena

Captan a exactor de Nickelodeon durmiendo en calles de California

Un video mostró a Tyler Chase, de 'Manual de supervivencia escolar de Ned', durmiendo en la vía pública y reavivó el debate sobre salud mental y fama infantil

  • 21
  • Diciembre
    2025

Tyler Chase, quien dio vida al personaje Martin Querley en la serie de Nickelodeon, "Manual de supervivencia escolar de Ned", se convirtió en motivo de preocupación después de que se difundiera un video en TikTok en donde se le muestra durmiendo en las calles de Riverside, California.

El clip se viralizó rápidamente y abrió un debate en redes sociales sobre las consecuencias del estrellato infantil, especialmente cuando se combina con problemas de salud mental y adicciones.

La serie, emitida entre 2004 y 2007, marcó a toda una generación y convirtió a Chase en un rostro familiar junto a Devon Werkheiser y Daniel Curtis Lee.

Después de que el video fuera compartido en la plataforma, fanáticos expresaron conmoción y tristeza al ver al actor en una situación vulnerable. Incluso se lanzó una campaña en GoFundMe para apoyarlo con alimentos y ropa, la cual recaudó más de 1,200 dólares antes de ser detenida por su madre, quien explicó que Chase padece trastorno bipolar y enfrenta dificultades económicas constantes.

Daniel Curtis Lee, excompañero del actor en la serie, confirmó haberlo visitado y habló públicamente sobre la gravedad de su situación, señalando problemas de adicción y salud mental. 

Además, pidió a los seguidores no buscar soluciones inmediatas y subrayó que Chase necesita apoyo sostenido y una vivienda estable.

El video también generó críticas sobre la ética de grabarlo en esas condiciones, mientras que otros apuntaron a la industria del entretenimiento por no brindar apoyo a los actores infantiles una vez que su fama termina. 

A pesar del panorama incierto, muchos esperan que la visibilidad del caso ayude a que Tyler Chase reciba la ayuda que necesita.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FALLECIMIENTO_2_a77d2fb7fe
Muere James Ransone, actor de The Wire, a los 46 años
pete_davidson_elsie_hewitt_hijo_f0f4ecb72f
Pete Davidson y Elsie Hewitt dan la bienvenida a su 'angelita'
escena_harrison_ford_798048663a
Sindicato de Actores homenajeará a Harrison Ford por su carrera
publicidad

Últimas Noticias

sonora_calorr_invierno_53de10c94c
Hermosillo, Sonora, rompe récord histórico de calor en invierno
ine_credencial_votar_diciembre_vacaciones_2_22122022_78cf6d189c
INE suspenderá módulos de atención en fechas decembrinas
f2_3dccc40eb7
Impulsan autonomía de mujeres con taller de autoconstrucción
publicidad

Más Vistas

Image_Transformer_1_5ce0c4f96c
Se anuncia cierre temporal de contraflujo en Guadalupe
despedida_de_javier_aquino_0eb0c6103f
Club Tigres despide a Javier Aquino de manera oficial
piloto_retiene_avion_mexico_7472756823
Piloto retiene avión en Aeropuerto Internacional de la CDMX
publicidad
×