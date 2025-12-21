Captan a exactor de Nickelodeon durmiendo en calles de California

Tyler Chase, quien dio vida al personaje Martin Querley en la serie de Nickelodeon, "Manual de supervivencia escolar de Ned", se convirtió en motivo de preocupación después de que se difundiera un video en TikTok en donde se le muestra durmiendo en las calles de Riverside, California.

El clip se viralizó rápidamente y abrió un debate en redes sociales sobre las consecuencias del estrellato infantil, especialmente cuando se combina con problemas de salud mental y adicciones.

La serie, emitida entre 2004 y 2007, marcó a toda una generación y convirtió a Chase en un rostro familiar junto a Devon Werkheiser y Daniel Curtis Lee.

🇺🇸 | Tyler Chase, quien interpretó a Martin en 'Manual de supervivencia escolar de Ned' de Nickelodeon, fue visto recientemente como vagabundo en California.



En un clip callejero viral, explica con calma que estuvo en Nickelodeon e incluso nombra el programa, mientras que la…

Después de que el video fuera compartido en la plataforma, fanáticos expresaron conmoción y tristeza al ver al actor en una situación vulnerable. Incluso se lanzó una campaña en GoFundMe para apoyarlo con alimentos y ropa, la cual recaudó más de 1,200 dólares antes de ser detenida por su madre, quien explicó que Chase padece trastorno bipolar y enfrenta dificultades económicas constantes.

Daniel Curtis Lee, excompañero del actor en la serie, confirmó haberlo visitado y habló públicamente sobre la gravedad de su situación, señalando problemas de adicción y salud mental.

Además, pidió a los seguidores no buscar soluciones inmediatas y subrayó que Chase necesita apoyo sostenido y una vivienda estable.

El video también generó críticas sobre la ética de grabarlo en esas condiciones, mientras que otros apuntaron a la industria del entretenimiento por no brindar apoyo a los actores infantiles una vez que su fama termina.

A pesar del panorama incierto, muchos esperan que la visibilidad del caso ayude a que Tyler Chase reciba la ayuda que necesita.

