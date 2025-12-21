Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
escena_adame_la_granja_eaa525b7f7
Escena

Alfredo Adame gana la primera edición de La Granja VIP

Después de 10 semanas de competencia, Alfredo Adame venció a Eleazar Gómez en la final y se llevó el premio de $2 millones de pesos

  • 21
  • Diciembre
    2025

La Granja VIP 2025 concluyó su primera edición con altos niveles de audiencia e interacción, luego de 10 semanas marcadas por tensiones, alianzas y momentos emotivos entre los 15 participantes que iniciaron la competencia y los cinco finalistas que llegaron a la gala final.

La noche estuvo cargada de sentimientos para La Bea, Kim Shantal, Alfredo Adame, Teo y Eleazar Gómez, quienes tras más de dos meses de encierro se despidieron no solo de sus compañeros, sino también de los animales con los que convivieron a diario.

Uno de los momentos más emotivos fue la despedida de la vaca Jacinta y de la becerra Luna, a quien vieron nacer dentro del establo.

Durante la transmisión final, Adal Ramones anunció los resultados. La Bea fue la primera eliminada al obtener la menor cantidad de votos y se quedó con el quinto lugar. Posteriormente, Kim Shantal abandonó la granja como cuarta finalista. Tras un recuento de los mejores momentos del reality, se reveló que Teo ocupó el tercer puesto, dejando el duelo final entre Eleazar Gómez y Alfredo Adame.

Finalmente, Alfredo Adame se coronó como el ganador de La Granja VIP 2025 al recibir la mayor cantidad de votos del público, imponiéndose a Eleazar Gómez y llevándose el premio mayor del programa.

El premio para el ganador fue de $2 millones de pesos, según informó la producción, aunque antes de impuestos. De acuerdo con estimaciones, Adame habría recibido alrededor de $1,86 millones de pesos netos, equivalentes a unos $186 mil pesos por cada una de las 10 semanas que permaneció en el encierro.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_volaris_7c2eacc501
Fusión aerolíneas genera alerta por posibles alzas de precios
Whats_App_Image_2025_12_21_at_6_50_17_PM_1f7af883b0
Ciudadanos comparten qué regalos no les gustaría recibir
carrera_de_navidad_2025_7473763418
Más de 4 mil santas corren por el parque fundidora
publicidad

Últimas Noticias

sonora_calorr_invierno_53de10c94c
Hermosillo, Sonora, rompe récord histórico de calor en invierno
ine_credencial_votar_diciembre_vacaciones_2_22122022_78cf6d189c
INE suspenderá módulos de atención en fechas decembrinas
f2_3dccc40eb7
Impulsan autonomía de mujeres con taller de autoconstrucción
publicidad

Más Vistas

Image_Transformer_1_5ce0c4f96c
Se anuncia cierre temporal de contraflujo en Guadalupe
despedida_de_javier_aquino_0eb0c6103f
Club Tigres despide a Javier Aquino de manera oficial
piloto_retiene_avion_mexico_7472756823
Piloto retiene avión en Aeropuerto Internacional de la CDMX
publicidad
×