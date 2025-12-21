Alfredo Adame gana la primera edición de La Granja VIP

La Granja VIP 2025 concluyó su primera edición con altos niveles de audiencia e interacción, luego de 10 semanas marcadas por tensiones, alianzas y momentos emotivos entre los 15 participantes que iniciaron la competencia y los cinco finalistas que llegaron a la gala final.

La noche estuvo cargada de sentimientos para La Bea, Kim Shantal, Alfredo Adame, Teo y Eleazar Gómez, quienes tras más de dos meses de encierro se despidieron no solo de sus compañeros, sino también de los animales con los que convivieron a diario.

Uno de los momentos más emotivos fue la despedida de la vaca Jacinta y de la becerra Luna, a quien vieron nacer dentro del establo.

Durante la transmisión final, Adal Ramones anunció los resultados. La Bea fue la primera eliminada al obtener la menor cantidad de votos y se quedó con el quinto lugar. Posteriormente, Kim Shantal abandonó la granja como cuarta finalista. Tras un recuento de los mejores momentos del reality, se reveló que Teo ocupó el tercer puesto, dejando el duelo final entre Eleazar Gómez y Alfredo Adame.

Finalmente, Alfredo Adame se coronó como el ganador de La Granja VIP 2025 al recibir la mayor cantidad de votos del público, imponiéndose a Eleazar Gómez y llevándose el premio mayor del programa.

El ganador absoluto de la granja, #AlfredoAdame llega al foro y así lo recibe su hija. 🙌🏼🏆



🌾 #LaGranjaVIP EN VIVO AHORA 🐓 https://t.co/RsxWBwZNzK #FinalLaGranjaVIP por Azteca UNO. 🤠⁣ pic.twitter.com/p5a56CbhWq — La Granja VIP (@lagranjavipmx) December 22, 2025

El premio para el ganador fue de $2 millones de pesos, según informó la producción, aunque antes de impuestos. De acuerdo con estimaciones, Adame habría recibido alrededor de $1,86 millones de pesos netos, equivalentes a unos $186 mil pesos por cada una de las 10 semanas que permaneció en el encierro.

