Internacional

18 militares son secuestrados en zona rural en Colombia

Durante los últimos meses del presente año se ha registrado un par de secuestros en otras regiones rurales del país cafetero.

  • 21
  • Diciembre
    2025

18 Militares colombianos fueron privados de su libertad en la región de Choco al oeste del país, el secuestro fue ocasionado por un grupo de personas que buscaban impedir una investigación hacia el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

¿Cómo ocurrió el secuestro?

Los militares estaban a bordo de una unidad que fue acorralada por alrededor de 200 personas y los ubicaron hacia un resguardo indígena en la localidad de Carmen de Atrato, esta información fue confirmada por la XV Brigada del ejército colombiano mediante un comunicado.

"El Ejército Nacional rechaza de manera categórica y enfática cualquier acción que vulnere la libertad personal, la integridad y la seguridad de los miembros de la fuerza pública, así como toda conducta que obstaculice, interfiera o impida el desarrollo de las operaciones militares legítimas del Estado", añadieron en el comunicado.

Este tipo de secuestros han sido vistos de manera muy común, ya que según información de las autoridades, existen diversas zonas que son controladas en su totalidad por narcotraficantes o guerrilleros que impiden la llegada de los militares para realizar sus operaciones correspondientes.

Aumento de secuestros hacia militares

Durante los últimos meses del presente año se ha registrado un par de secuestros en otras regiones del país cafetero.

En agosto en la región de Guaviare 34 militares fueron secuestrados por campesinos de la zona, un mes después 45 militares tuvieron la misma situación en la zona de Cauca, para fortuna de los militares su privación de la libertad duró solo un par de días para posteriormente ser liberados.

El secuestro sucedió el mismo día que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunciará un parón a los ataques durante las fechas decembrinas y de fin de año.

Este parón tiene como fecha de inicio el próximo 24 de diciembre y culminaría el 3 de enero del 2026.

"No existe ningún cese al fuego ni orden de detener la protección del pueblo colombiano".

"La paz no puede depender de la voluntad de los criminales; la paz se construye con la fortaleza del Estado para que esas amenazas no existan", mencionó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, en su cuenta de X.

 


