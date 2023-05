Beyoncé sorprende al bailar con robots en su Renaissance Tour

Decenas de miles de fanáticos llegaron a la capital sueca de Estocolmo para celebrar el espectáculo inaugural de la nueva gira mundial de Beyoncé el pasado 10 de mayo.

'Renaissance' es la primera gira en solitario de la superestrella desde 2016 y comparte el mismo nombre de su álbum centrado el género dance, cuyo éxito llevó a Beyoncé a la cima del trono de los Grammy como la artista más condecorada de la historia en la ceremonia.

Los fanáticos que se habían quejado en los últimos meses por la falta de videos musicales para los éxitos de 'Renacimiento' estaban de enhorabuena el miércoles cuando las proyecciones de video y las animaciones tomaron el centro del escenario. La rápida sucesión de cambios de vestuario y decoración fue desconcertante.

La cantante jugó con las interacciones entre un mundo digital y físico donde los dispositivos robóticos hacen espacio para extraños vehículos lunares plateados o un caballo inflable. Incluso la propia Queen Bey se transforma en un personaje cibernético.

She’s just as unhinged as we are 😭 That’s MOTHER. #Beyonce #Renaissance #RenaissanceWorldTour pic.twitter.com/FJFkPC7eXi

Sin embargo, a pesar de la impresionante escala del escenario, algunos momentos se sintieron íntimos. Beyoncé expresó su sincera gratitud a los fanáticos por viajar desde lejos para presenciar su actuación. Buscó canciones que abarcan su carrera de dos décadas, comenzando el espectáculo con 'Dangerously in Love', la canción principal de su primer álbum en solitario de 2003, pasando por el himno de empoderamiento femenino de 2011 'Run the World (Girls)' y repartiendo una buena selección de éxitos del propio “Renaissance'.

5 MILLION views on this video– this woman is 26 years into her career. Beyoncé you’ll ALWAYS be in demand😭😭😭 pic.twitter.com/ddL9s1ByUA