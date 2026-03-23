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Critican look de Dwayne Johnson como Maui en 'Moana'

Los fans de la película reaccionan divididos al live action, señalando la apariencia artificial pese al uso de prótesis y caracterización

  • 23
  • Marzo
    2026

Dwayne Johnson se volvió tendencia luego de que se difundieran imágenes de su caracterización como Maui en el live action de Moana, generando opiniones divididas entre los fans.

Mientras algunos celebraron verlo retomar al personaje que ya había interpretado en la versión animada, otros usuarios en redes sociales criticaron su apariencia, señalando que luce “muy artificial” y poco natural en pantalla.

Las críticas se centraron principalmente en elementos como el cabello, el vestuario y los efectos utilizados para recrear al semidiós, lo que llevó a comparaciones con versiones digitales o incluso con inteligencia artificial.

Cabe recordar que el propio actor ha confirmado que para este papel utiliza elementos de transformación como prótesis y un traje especial que aumenta su complexión, lo que requiere varias horas de preparación diaria para lograr el look del personaje.

A pesar de la polémica, el live action de Moana sigue siendo uno de los proyectos más esperados de Disney para 2026, mientras el debate continúa en redes sobre si esta nueva versión logrará convencer al público.


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