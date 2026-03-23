Quiere Ryan Gosling unirse a Marvel con el papel de 'Ghost Rider'

Ryan Gosling volvió a referirse a su interés por integrarse al universo de Marvel Studios, una posibilidad que, aunque no se ha concretado, sigue presente en su panorama profesional. Durante una entrevista reciente, el actor abordó este tema junto con otros aspectos de su carrera, dejando claro que mantiene abierta la puerta a nuevos desafíos dentro de franquicias de gran alcance.

En conversación con el podcast Happy, Sad, Confused, Gosling reconoció que su interés por interpretar a Ghost Rider no es reciente y continúa vigente, pese a que no existe un proyecto confirmado en el corto plazo.

¿Qué dijo Ryan Gosling sobre Marvel y 'Ghost Rider'?

El actor explicó que ha sostenido conversaciones con Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, sobre la posibilidad de integrarse a este universo cinematográfico. Aunque evitó dar detalles concretos, señaló que el proceso no es sencillo y depende de múltiples factores dentro de la industria.

“El interés por 'Ghost Rider' es una sensación que sigue viva”, expresó Gosling, al referirse a un personaje que ha llamado su atención por motivos personales más allá de su trayectoria en los cómics.

Incluso mencionó a Eva Mendes, su pareja, quien participó en una de las adaptaciones previas del personaje, destacando que ese vínculo también forma parte de su interés por el papel.

Un momento activo en su carrera en Hollywood

Las declaraciones del actor se dan en un contexto en el que atraviesa una etapa activa dentro de la industria cinematográfica. Recientemente protagonizó la película Project Hail Mary, una producción de ciencia ficción basada en la obra de Andy Weir.

Sobre este proyecto, Gosling destacó la complejidad de llevar a la pantalla una historia ampliamente reconocida por los lectores, así como el reto de construir personajes y relaciones sin depender completamente de efectos digitales.

El actor también subrayó la importancia de la colaboración dentro del equipo creativo, señalando que la improvisación y la apertura a nuevas ideas fueron elementos clave durante el rodaje.

Intereses que conectan con la cultura pop

Durante la entrevista, Gosling también abordó su relación con franquicias como Star Wars, las cuales influyeron en su desarrollo personal y profesional desde la infancia.

El actor señaló que la cultura pop ha sido una constante en su vida, lo que explica su interés por participar en universos narrativos amplios como el de Marvel.

Un futuro abierto a nuevos proyectos

Gosling dejó entrever que su enfoque actual está en explorar distintos tipos de proyectos y evitar limitarse a un solo tipo de rol. En ese sentido, su posible llegada a Marvel se mantiene como una opción dentro de sus aspiraciones.

“Ahora, cuando veo oportunidades, no quiero dejar pasar nada”, afirmó, al referirse a su intención de seguir diversificando su carrera en Hollywood.

Sin confirmación oficial sobre su incorporación al universo Marvel, el interés del actor continúa siendo un tema de atención entre seguidores y dentro de la industria.

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