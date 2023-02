Beyoncé suma dos Grammys más a su carrera este año

Beyoncé, que ahora tiene 30 premios, solo necesita dos victorias más para eclipsar el récord que ostentaba el difunto director húngaro-británico Georg Solti.

Beyoncé sumo dos premios Grammys más a su carrera este domingo, lo que representó un paso más en su búsqueda de ser la artista más condecorada de la historia del programa.

Durante la ceremonia previa a la transmisión de los Grammy , Beyoncé ganó por primera vez en la categoría de mejor grabación de música electrónica de baile por 'Break My Soul'. También ganó el premio a la mejor interpretación de R&B tradicional por 'Plastic Off the Sofa'.

Beyoncé, que ahora tiene 30 premios, solo necesita dos victorias más para eclipsar el récord que ostentaba el difunto director húngaro-británico Georg Solti, que tiene 31 premios Grammy. Solti mantiene el récord desde 1997.

Es la primera vez que Beyoncé está nominada en la categoría de baile. Su séptimo proyecto de estudio está nominado al mejor álbum de música dance electrónica.

Beyoncé ingresó a la ceremonia del domingo como la principal nominada, incluidos álbum, canción y grabación del año. Si gana en alguna de esas categorías principales, será la primera desde que recibió el premio a la canción del año por 'Single Ladies' en 2010.

Muni Long, candidata a mejor artista nuevo, venció a Beyoncé en la categoría de mejor interpretación de R&B por su canción, “Hrs. y horas.”

Las otras nominaciones de Beyonce incluyen mejor canción de R&B por 'Cuff It' y canción escrita para medios visuales por 'Be Alive', la canción nominada al Oscar de la banda sonora de 'King Richard'.

Con información de AP.