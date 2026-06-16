Bob Odenkirk revive a Saul Goodman para aniversario 250 de EUA

El actor retomó a Saul Goodman en un anuncio sobre derechos constitucionales para conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos

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El actor Bob Odenkirk volvió a ponerse en la piel de Saul Goodman, el icónico abogado de las series “Breaking Bad” y “Better Call Saul”, para protagonizar un anuncio de servicio público enfocado en la educación cívica y la defensa de los derechos constitucionales en Estados Unidos.

El video fue difundido a través de una cuenta de YouTube identificada como “Saul4Democracy” y posteriormente compartido en redes sociales por Peter Gould, cocreador de “Better Call Saul”.

Bob Odenkirk has returned as Saul Goodman in a new video celebrating 250 years of America. pic.twitter.com/LPcS9nTPGl — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 16, 2026

Un mensaje sobre los derechos ciudadanos

Fiel al estilo del personaje, Saul Goodman inicia el mensaje recordando a los ciudadanos que cuentan con derechos fundamentales protegidos por la Constitución estadounidense.

Durante el anuncio, el abogado menciona libertades como la de expresión, reunión y prensa, así como las garantías contra registros e incautaciones irrazonables.

La intervención concluye con una invitación a conocer y defender esos derechos, destacando la importancia de preservarlos a lo largo del tiempo.

El video incluye además la participación de Jonathan Banks, quien retomó brevemente su papel de Mike Ehrmantraut para cerrar el mensaje con una aparición especial.

La reunión de ambos personajes sorprendió a los seguidores del universo creado por “Breaking Bad”, especialmente después del final de “Better Call Saul” en 2022.

La difusión del material generó dudas entre algunos fanáticos sobre su autenticidad, debido al regreso inesperado de los personajes.

Ante las especulaciones, Peter Gould aclaró públicamente que el anuncio es real y que no fue generado mediante inteligencia artificial.

Un personaje que parecía despedido

Odenkirk interpretó a Saul Goodman durante cinco temporadas en “Breaking Bad” y posteriormente encabezó las seis temporadas de “Better Call Saul”, serie que concluyó hace cuatro años.

El actor había señalado anteriormente que veía poco probable regresar al personaje en una nueva producción televisiva, al considerar que cualquier continuación debería respetar el desenlace de la historia.