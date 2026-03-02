Bruce Campbell revela que fue diagnóstico con cáncer

El actor estadounidense Bruce Campbell, conocido por protagonizar la primera entrega de "El despertar del Diablo", informó este lunes que fue diagnosticado con cáncer.

A través de sus redes sociales, el actor de 67 años explicó que, a pesar de ser diagnosticado, los médicos clasificaron la enfermedad como "tratable", aunque no "curable", por lo que deberá poner en pausa sus compromisos profesionales para enfocarse en el tratamiento.

El intérprete utilizó su cuenta en la plataforma X para emitir un mensaje directo a sus seguidores y evitar la propagación de rumores.

"Hola a todos, hoy en día, cuando alguien tiene un problema de salud, se le llama una 'oportunidad', así que, bueno, yo tengo una", escribió con su habitual sentido del humor, Campbell.

En su anuncio, el actor dejó claro que no proporcionará más detalles sobre su estado de salud, subrayando que no busca "compasión ni consejos".

Del mismo modo, Campbell explicó que esta situación lo obliga a cancelar varias de sus participaciones en convenciones de este verano.

"Las apariencias, las estafas y el trabajo en general deben quedar en segundo plano frente al tratamiento", afirmó el actor.

Sin embargo, pese a ser diagnosticado, Campbell se mostró optimista y aseguró que su objetivo a corto plazo es completar su recuperación durante el verano para poder salir de gira en el otoño y promocionar su nueva película, "Ernie y Emma".

"No teman, soy un cabrón duro y cuento con mucho apoyo, así que espero estar por aquí un tiempo", aseguró.

