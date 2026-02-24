Podcast
Tamaulipas

Cancelan participación de expositor en Fiestas Mexicanas

Ezequiel Hernández señaló que su decisión responde a motivos de seguridad; organizadores no han anunciado reprogramación

  • 24
  • Febrero
    2026

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el expositor Ezequiel Hernández anunció la cancelación de su participación en las Fiestas Mexicanas programadas en Matamoros, argumentando motivos relacionados con la seguridad.

El expositor, quien formaría parte del evento con una muestra de cuerdas y moños, informó que la decisión se tomó con el propósito de priorizar la integridad de su equipo de trabajo y de los asistentes, evitando cualquier situación que pudiera representar un riesgo.

En el comunicado, Hernández expresó que espera poder concretar su visita en el futuro bajo condiciones más favorables, señalando que confía en que las circunstancias permitan su regreso sin poner en peligro a ninguna persona.

Hasta el momento, los organizadores no han dado a conocer detalles adicionales sobre el evento ni se ha informado sobre una posible reprogramación de su participación.


