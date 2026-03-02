¿Nuevo single? Taylor Swift revela portada de 'Elizabeth Taylor'

La cantante Taylor Swift sorprendió a sus seguidores al revelar la portada del sencillo “Elizabeth Taylor”, tema de su álbum The Life of a Showgirl, como parte de su participación en el Record Store Day 2026.

La edición limitada saldrá el 18 de abril en formato vinilo de 7 pulgadas bajo el nombre “Cry My Eyes Violet Glitter”.

El lado B incluirá la versión alternativa “So Glamorous Cabaret Version”, lo que ha elevado la expectativa entre los Swifties.

La portada apuesta por un glamour clásico de Hollywood, con un diseño que evoca el icónico tono violeta asociado a la actriz Elizabeth Taylor.

Una canción cargada de simbolismo

“Elizabeth Taylor”, track 2 del álbum, se ha convertido en una de las canciones más comentadas del proyecto por su mezcla de homenaje histórico y confesión personal.

La inspiración surgió cuando el hijo de la actriz, Chris Wilding, comparó públicamente a Swift con su madre, destacando los paralelismos entre ambas figuras frente al escrutinio mediático.

El tema funciona como un espejo emocional donde Swift explora la tensión entre fama y amor verdadero, así como también la ansiedad romántica bajo presión pública, la dualidad entre glamour y vulnerabilidad y la construcción de legado en la cultura pop.

Muchos fans interpretan la canción como una carta emocional influida por su relación con el jugador de la National Football League, Travis Kelce.

En lo musical, la pista combina pop orquestal con synth-pop y cuerdas dramáticas, con producción de Max Martin y Shellback.

La versión cabaret incluida en el vinilo ofrece un enfoque más teatral y lounge, reforzando la estética de “showgirl” que domina el álbum.

¿Se acerca un nuevo video?

El anuncio ha desatado especulación sobre el futuro del tema como sencillo oficial. La actual era ya cuenta con videos para “The Fate of Ophelia” y “Opalite”, algo que no ocurría de forma tan completa desde Lover (2019).

Hasta ahora en esta era:“The Fate of Ophelia” ya tiene su official music video con un gran estreno con detrás de escenas.

“Opalite” cuenta con un video oficial lanzado en febrero 2026, y los fans lo aman por lo visual y emocional.

Para “Elizabeth Taylor”, la interprete de "Style" anunció una versión especial en vinilo 7" para Record Store Day. Esto es típico de Taylor cuando va a empujar un track como single oficial.

El álbum refleja su "triunfo" post-Eras Tour y su relación con Travis Kelce, con vibes de glamour hollywoodense inspirado en Elizabeth Taylor, la actriz icónica con su vida de fama, amores turbulentos y escrutinio público.

Entre los seguidores crece la expectativa de que “Elizabeth Taylor” reciba un videoclip de alto presupuesto con estética vintage-glam, lo que confirmaría que Swift atraviesa una de sus eras visuales más ambiciosas en años recientes.

