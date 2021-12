Carmen Salinas tendrá secuelas en caso de despertar

La nieta de la actriz Carmen Salinas, quien esta al pendiente del estado de su abuela, informó que de acuerdo a los informes médicos no es imposible que Carmen Salinas despierte pero que tendrá efectos secundarios en caso de despertar.

"Sin secuelas no va a despertar, el neurólogo dice que no es imposible que despierte, tiene un pronóstico difícil pero no es imposible", comentó.