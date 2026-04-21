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Fallece Ricardo de Pascual, actor de 'El Chavo del 8'

El actor reveló en una entrevista en octubre del 2025 que padecía EPOC a causa de los 20 años que pasó fumando cigarros

  • 21
  • Abril
    2026

La Asociación Nacional de Actores de México (ANDA) dio a conocer el sensible fallecimiento del actor Ricardo de Pascual a la edad de 85 años.

La noticia fue confirmada más tarde por su hijo Ricardo de Pascual Jr. al colocar la imagen de un moño negro en su Instagram, pero sin dar detalles de las causas de su deceso.

"La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Ricardo de Pascual. Nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colegas. Q.E.P.D.", se lee en la publicación de la ANDA.

El actor reveló en una entrevista en octubre del 2025 que padecía EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) a causa de los 20 años que pasó fumando cigarros.  También mencionó que ya tenía problemas en la columna vertebral, corazón y riñones.

Pese a su condición de salud,  Ricardo de Pascual, aseguró que no se veía fuera del trabajo, ya que sentía que este le daba vida.

En octubre de 2025 compartió que era parte del elenco de la serie 'Tomy Zombie', la cual fue uno de sus últimos trabajos actorales.

Ricardo de Pascual nació el 21 de agosto de 1940. A lo largo de 65 años dejó huella en la televisión, el cine y el teatro.

Participó en entrañables programas de comedia como 'Chespirito', 'El Chavo del 8' y 'El Chapulín Colorado', 'Anabel', 'Vecinos', 'Una familia de diez', entre otros.

También pudo verse en algunas exitosas novelas como: 'Senda de gloria', 'El manantial', 'Camaleones' y 'Sueños y caramelos'.

Descanse en paz, el actor Ricardo de Pascual.

 

 


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