Condenan a 2 años a proveedor de ketamina de Matthew Perry

Erik Fleming, consejero certificado en adicciones y uno de los implicados en la red que suministró ketamina al actor Matthew Perry antes de su muerte, fue sentenciado este miércoles a dos años de prisión federal en Los Ángeles por distribuir la droga que terminó con la vida de la estrella de “Friends”.

La jueza Sherilyn Peace Garnett dictó la condena en una corte federal de California, donde Fleming, de 56 años, reconoció su responsabilidad en el caso y expresó arrepentimiento por sus actos.

“Es realmente una pesadilla de la que no puedo despertar. Me persiguen los errores que cometí”, declaró Fleming ante la jueza antes de conocer su sentencia.

Su papel en la muerte de Matthew Perry

Fleming fue identificado como el intermediario que conectó a Perry con Jasveen Sangha, conocida por fiscales como “La Reina de la Ketamina”, una traficante condenada el mes pasado a 15 años de prisión.

Según la investigación, Fleming compró ketamina a Sangha, elevó su precio para obtener ganancias y la distribuyó al asistente personal de Perry, Kenneth Iwamasa, quien finalmente administró la sustancia al actor.

Entre las transacciones documentadas destaca una entrega de 25 frascos por 6 mil dólares, realizada apenas cuatro días antes de la muerte de Perry, ocurrida el 28 de octubre de 2023.

El informe forense concluyó que el actor murió por efectos agudos de ketamina, con ahogamiento como causa secundaria, luego de ser hallado sin vida en el jacuzzi de su residencia en Los Ángeles.

Cooperación redujo su condena

Fleming fue el primer acusado en declararse culpable, en agosto de 2024, y colaboró con las autoridades proporcionando información clave para localizar a Sangha.

Su abogado, Robert Dugdale, afirmó que su cliente entregó a los investigadores a la principal traficante del caso “en bandeja de plata”, argumento que ayudó a reducir una posible condena de más de cuatro años.

No obstante, la fiscalía sostuvo que su cooperación fue motivada más por salvarse a sí mismo que por buscar justicia.

“El señor Fleming no cooperó por benevolencia. Quería salvarse”, afirmó el fiscal federal adjunto Ian Yanniello.

La defensa argumentó que Fleming no tenía antecedentes penales y que su implicación ocurrió durante una recaída personal, detonada por problemas emocionales tras la muerte de su madrastra.

Aunque había logrado reconstruir su vida como consejero en adicciones, reconoció haber vuelto a consumir y participar en actividades ilegales durante “el peor momento” de su vida.

Actualmente, asegura llevar más de 20 meses sobrio y haber ayudado a establecer una casa de recuperación para personas con problemas de adicción.

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