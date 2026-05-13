Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_CONTEXTO_39_1fd5142e5a
Escena

Condenan a 2 años a proveedor de ketamina de Matthew Perry

Erik Fleming, consejero en adicciones, aceptó haber suministrado la droga que causó la muerte del actor de “Friends” en 2023

  • 13
  • Mayo
    2026

Erik Fleming, consejero certificado en adicciones y uno de los implicados en la red que suministró ketamina al actor Matthew Perry antes de su muerte, fue sentenciado este miércoles a dos años de prisión federal en Los Ángeles por distribuir la droga que terminó con la vida de la estrella de “Friends”.

La jueza Sherilyn Peace Garnett dictó la condena en una corte federal de California, donde Fleming, de 56 años, reconoció su responsabilidad en el caso y expresó arrepentimiento por sus actos.

“Es realmente una pesadilla de la que no puedo despertar. Me persiguen los errores que cometí”, declaró Fleming ante la jueza antes de conocer su sentencia.

Su papel en la muerte de Matthew Perry

Fleming fue identificado como el intermediario que conectó a Perry con Jasveen Sangha, conocida por fiscales como “La Reina de la Ketamina”, una traficante condenada el mes pasado a 15 años de prisión.

Según la investigación, Fleming compró ketamina a Sangha, elevó su precio para obtener ganancias y la distribuyó al asistente personal de Perry, Kenneth Iwamasa, quien finalmente administró la sustancia al actor.

AP26133712597160.jpg

Entre las transacciones documentadas destaca una entrega de 25 frascos por 6 mil dólares, realizada apenas cuatro días antes de la muerte de Perry, ocurrida el 28 de octubre de 2023.

El informe forense concluyó que el actor murió por efectos agudos de ketamina, con ahogamiento como causa secundaria, luego de ser hallado sin vida en el jacuzzi de su residencia en Los Ángeles.

Cooperación redujo su condena

Fleming fue el primer acusado en declararse culpable, en agosto de 2024, y colaboró con las autoridades proporcionando información clave para localizar a Sangha.

Su abogado, Robert Dugdale, afirmó que su cliente entregó a los investigadores a la principal traficante del caso “en bandeja de plata”, argumento que ayudó a reducir una posible condena de más de cuatro años.

No obstante, la fiscalía sostuvo que su cooperación fue motivada más por salvarse a sí mismo que por buscar justicia.

AP26133721619213.jpg

“El señor Fleming no cooperó por benevolencia. Quería salvarse”, afirmó el fiscal federal adjunto Ian Yanniello.

La defensa argumentó que Fleming no tenía antecedentes penales y que su implicación ocurrió durante una recaída personal, detonada por problemas emocionales tras la muerte de su madrastra.

Aunque había logrado reconstruir su vida como consejero en adicciones, reconoció haber vuelto a consumir y participar en actividades ilegales durante “el peor momento” de su vida.

Actualmente, asegura llevar más de 20 meses sobrio y haber ayudado a establecer una casa de recuperación para personas con problemas de adicción.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sre_control_drogas_plan_nacional_5af03a9e2e
Resalta SRE que EUA reconoce tráfico de armas y crisis de drogas
mike_flores_2_de5fc27c97
Refuerzan capacitación en emergencias para personal estatal
EH_UNA_FOTO_2026_05_06_T103453_339_d538dedfe6
Subastan recuerdos de Matthew Perry y guiones de ‘Friends’
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_05_14_at_3_24_51_PM_19712ee499
Concluyen diálogos técnicos rumbo a revisión del T-MEC
Whats_App_Image_2026_05_14_at_3_43_08_PM_7fc910eac2
Retoman este viernes audiencia de José Lobatón tras diferimiento
EH_UNA_FOTO_38a5fa1716
Entregan más de 600 lentes en un mes en Matamoros
publicidad

Más Vistas

pamela_melo_a449b515cb
Muere Pamela Melo, impulsora del teatro en Monterrey
9d0d4818_7a87_4b96_9d5d_b8e4bdf19920_7f977940ad
Detienen a mujer por fraude millonario contra adultos mayores
cae_dueno_de_creare_desarrollos_por_megafraude_84ba4c3830
Denuncian casi 3 años sin audiencias contra defraudador de Creare
publicidad
×