Condenan a 4 años de prisión al productor Ángel del Villar

El productor musical mexicano Ángel del Villar, director ejecutivo de Del Records, fue sentenciado este viernes en Estados Unidos a cuatro años de cárcel y a pagar una multa de dos millones de dólares por violar la llamada Ley Kingpin, que prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar negocios con narcotraficantes sancionados y sus asociados.

La juez federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong también impuso al reconocido productor de 45 años tres años de libertad condicional y sancionó a su compañía, Del Records, con una multa adicional de 1.8 millones de dólares, informó el Departamento de Justicia (DOJ).

Del Villar fue hallado culpable en marzo pasado en un tribunal federal de Los Ángeles tras comprobarse que organizó conciertos con el promotor mexicano Jesús “Chucho” Pérez Alvea, señalado por sus vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sujeto a sanciones del Gobierno estadounidense.

Durante el juicio, el cantante de corridos Gerardo Ortiz, quien se declaró culpable de conspiración, testificó en contra del productor.

Ortiz, uno de los primeros y más exitosos artistas de Del Records, afirmó que Del Villar lo convenció de participar en al menos 19 conciertos promovidos por Pérez entre 2018 y 2019, en estados como Aguascalientes, Guanajuato, Baja California y Chiapas.

Documentos judiciales señalan que incluso la tarjeta de crédito del productor fue utilizada para financiar vuelos privados que trasladaron al músico desde California hacia dichas presentaciones.

“El acusado no fue un participante pasivo, sino que orquestó un sofisticado plan criminal sostenido durante un largo periodo de tiempo e involucrado en innumerables transacciones ilegales”, expusieron los fiscales en un memorando de sentencia.

Del Villar fue arrestado en junio de 2022 junto al director financiero de Del Entertainment, Luca Scalisi, de 59 años, quien en mayo pasado se declaró culpable de conspiración para traficar con bienes de narcotraficantes sancionados. Su audiencia de sentencia está programada para el próximo 22 de octubre.

El promotor Pérez, pieza clave en el caso, había sido detenido y posteriormente se declaró culpable de cargos similares, pero fue asesinado en México en diciembre de 2024.

En paralelo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó la semana pasada al cantante Ricardo Hernández Medrano, conocido como El Makabelico o Comando Exclusivo, en la lista de sancionados por supuestamente usar sus conciertos para lavar dinero a favor de organizaciones criminales. Hernández también estuvo vinculado a los negocios musicales de Del Villar.

